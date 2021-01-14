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Ekonomi
Haber Giriş: 14.01.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Hisar Emlak Müdürlüğü ekonomik ömrünü doldurmuş araçları satışa çıkardı

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Hisar Emlak Müdürlüğü ekonomik ömrünü doldurmuş araçları satışa çıkardı
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Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş, 34 adet araç satışa çıkarıldı.

Araçların satış ihaleleri, 26-27 Ocak 2021 tarihleri arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Ankara Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğünde İhale Salonunda yapılacak.

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