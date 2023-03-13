Hırsızın gözü deprem hasarlı araçta

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TÜRKİYE’yi sarsan deprem felaketinin ardından birçok depremzede, ellerinde kalan son mal varlıkları olan ağır hasarlı araçları satışa çıkarmıştı. Görüştüğümüz depremzedeler yeni bir hayat kurmak ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarını hızlıca elden çıkarmak istediklerini belirtmişti. Ancak uzmanlar, kullanılamaz durumda olan bu araçların satışa çıkarılması hakkında tüm sürücüleri ilgilendiren büyük bir tehlikeye dikkat çekti.

KOPYALANIP SATILACAK

Kötü niyetli kişilerin bu araçları depremzedelerden motor ve şasi numaraları için satın aldığının altını çizen sektör yetkilileri, bu numaraların daha sonra çalıntı araçlara kopyalanarak piyasaya yeniden sürüleceğini belirtti. Söz konusu dolandırıcılık yöntemi kamuoyunda “change” olarak da biliniyor.

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Deprem bölgesinde yaklaşık 1 milyon adet aracın hasar aldığını ve bu araçların ortalama yüzde 25’inin kullanılamaz durumda olduğunu belirten İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Hayrettin Ertemel, “Kötü niyetli kişiler hiç kullanılamaz durumda olan araçları motor ve şasi numarası için satın alıyor. Bu numaralar daha sonra aynı model ve renkte araca kopyalanarak satılacak. Bu kesin olacak bir şey. Emniyet Genel Müdürlüğü bunu engellemek için bir çalışma yapıyor ancak aracını alıp doğrudan ilan sitelerinde satışa koyan birçok depremzede var. Depremzedelerin bu araçları satmasının önünge geçmemiz gerekiyor” uyarısında bulundu.

Bölgedeki güncel durumu paylaşan Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem ise şu bilgileri verdi:

ÇOK SAYIDA ARAÇ KAYIP

“Şu anda sahadaki araçlar büyük ölçüde toparlandı. Enkaz altında kalan bazı araçlar var. Bu araçların da önümüzdeki günlerde çıkarılmasını bekliyoruz. Diğer taraftan çok sayıda bulunamayan yani kayıp araç da mevcut. Ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesini gerektirecek düzeyde hasarlı olmaları durumunda bunların derhal eksperler tarafından değerlendirilerek emniyete düzenlenen raporla bildirilmeleri ve bu araçların tekrar trafiğe çıkmasının hızlıca önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi halde kopya araç dolandırıcılığı gibi oldukça tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabiliriz.”

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250 BİN ARAÇ KULLANILAMAZ DURUMDA

DEPREMİN etkilediği illerde yaklaşık 1 milyon aracın hasar aldığı ve hasar alan bu araçların yaklaşık yüzde 25’inin trafiğe bir daha çıkamayacak halde olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, bölgedeki kasko sigorta oranının çok düşük olması da insanların hasarlı araçlarını satışa çıkarmasında önemli rol oynuyor. TÜSED verilerine göre, 10 ildeki kasko sigortalı araç sayısı yaklaşık 535 bin 500 adet ve bu rakam toplam araç sayısının yalnızca yüzde 17’sine denk geliyor.

ÖTV MUAFİYETİ GETİRİLMELİ

KONUYU geçtiğimiz haftaki İTO meclis toplantısında da gündeme getirdiğini belirten Ertemel, kopya araç tehlikesinin önüne geçmek için önemli bir öneride bulundu. Ertemel şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıllarda uygulanan hurda teşviki gibi depremde aracı kullanılamaz durumda olan depremzedelerin ‘hurda belgesi’ alması durumunda bu belge ile ÖTV muafiyetli araç satın almaları sağlanabilir. Böylece hem depremzedelere destek olunur hem de bu araçların satışının önüne geçilerek kopya araç riski engellenebilir. Satın alınan ÖTV muafiyetli araçların 2-3 yıl süreyle satılamaması ve MTV alınmaması gibi şartlar da tartışılabilir.”

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Hayrettin Ertemel

TOGG’DA SATIŞLAR BAŞLIYOR

TOGG’un merakla beklenen satış ve teslimat sürecinin bu hafta itibarıyla başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili son açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapıldı. Kacır, MÜSİAD’ın 15. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, “Bu hafta Allah’ın izniyle Türkiye’nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg’la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye’nin yolculuğu olacak” ifadelerini kullandı.

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Şirket bu sene C segmentindeki tamamen elektrikli SUV modelinden 20 bin adet üretecek.

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İKİ FARKLI VERSİYON

Bu modelin 160 kW güce (218 beygir) sahip arkadan itişli ve 320 kW güce (435 beygir) sahip dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonu olacak. 160 kW’lık versiyon 7.6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza, 320 kW güç üreten versiyon ise 4.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabilecek. Otomobilin daha az güce sahip versiyonu tam şarj ile 300 kilometre civarında, güçlü versiyonu ise 500 kilometre civarında bir menzile sahip olacak. Togg C-SUV hızlı şarj desteği sayesinde, hızlı şarjı destekleyen istasyonlarda 25 dakikada bataryalarını yüzde 80 doldurabilecek.

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SİPARİŞLER NASIL VERİLECEK

TOGG ilk modelinin siparişlerini internet sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden toplayacak. Ön sipariş dönemi sona erdikten sonra aracı teslim almaya hak kazananları ve hak kazanan bu kişiler arasında teslim önceliğini belirleyecek bir çekiliş gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarının ardından Togg C-SUV’lar sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. İlk teslimatların bu ayın sonunda yapılması bekleniyor.

İKONİK ELEKTRİKLİ İNTERNETTEN SATIŞTA

FIAT markasının ikonik otomobillerinden 500’ün tamamen elektrikli ve yeni modeli 500e geçtiğimiz hafta Türkiye’de satışa sunuldu. Bayilerle aynı anda internet üzerinden de satışa çıkarılan 500e; Hatchback, 3+1 ve Cabrio olmak üzere 3 farklı gövde seçeneğiyle tercih edilebilecek. Şehiriçi kullanım için uygun olan model, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryaları ile sağladığı 320 km menzil ve 85 kW hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. 869 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satışa çıkarılan modelle ilgili açıklamalarda bulunan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Sadece lansman döneminde değil, sonrasında da bulunurluk anlamında en iyi şartları sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ ELEKTRİKLİSİ

TÜRKİYE pazarına giren Çinli Leapmotor’un satışa çıkaracağı ilk model belli oldu. Markanın Türkiye temsilciliğini yürüten Ulu Motor, tamamen elektrikli T03 modelini nisan ayında teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Mart ayı ön satış fiyatı 699 bin TL olarak açıklanan model, bu fiyat ile Türkiye pazarında satılan en ekonomik otomobil olma unvanını da aldı. Ulu Motor Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ulubaş, “Normalde liste fiyatı 749 bin TL olan ve 417 km’ye ulaşan menziliyle dikkat çeken elektrikli Leapmotor T03 için düzenlediğimiz avantajlı ön satış kampanyasının yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. 2023’ün üçüncü çeyreği gibi de elektrikli SUV C11 ve elektrikli sedan C01’i getireceğiz” diye konuştu.

MODÜLER PLATFORMLA FİYATLARI DÜŞÜRECEK

NISSAN “X-in-1” adı altında elektrikli güç-aktarma sistemleri geliştirmeye yönelik yeni yaklaşımını açıkladı. Marka, bu yaklaşım kapsamında EV ve e-POWER güç-aktarma sistemlerine ait temel bileşenleri paylaşacak ve modüler hale getirecek. Böylece 2026 yılına kadar geliştirme ve üretim maliyetlerinde 2019 yılına kıyasla yüzde 30’luk bir düşüş sağlayacak. Şirketin hedefi 2026 yılına kadar e-POWER ile içten yanmalı motorlu araçlarla aynı fiyat seviyesine ulaşmak. Marka, 2016 yılında yüzde 100 motorlu bir aktarma sistemi olduğu için bir EV ile aynı sürüş konforu sağlayan EV teknolojisini kullanan e-POWER elektrikli güç-aktarma sistemini pazara sunmuştu.

ARAÇ ÜRETİMİNDE ‘SİHİRLİ GÖZ’ DÖNEMİ

SKODA, üretim hatlarında “Magic Eye” yani Sihirli Göz ismini verdiği yapay zeka destekli kameralar kullanmaya başladı. Sistem, üretim süreçlerini takip ederek olası sorunları tespit etmeye odaklanıyor. Tüm hareketli parçaları ve arıza yaşanabilecek noktaları gözlemleyen gözler, gerçek zamanlı olarak aşınan noktaların ekranlarda tespit edilmesini sağlıyor. Bu sayede üretim hattının her zaman kusursuz kalmasını garanti ederken üretim aksaklıklarının yaşanmasının da önüne geçiyor. Magic Eye’ı ana fabrika olan Mladá Boleslav’da kullanan Škoda, ilk etapta tam elektrikli modeli Enyaq iV ve Octavia üretim hatlarında bu sisteme yer verdi. Sistemin diğer üretim tesislerinde kullanılması da planlar arasında.