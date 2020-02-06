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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 06.02.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Hindistan faizi değiştirmedi

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Hindistan faizi değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası faizi yüzde 5.15 seviyesinde sabit tuttu.

Hindistan Merkez Bankası (RBI) beş yıldan uzun sürenin en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyonla mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 5.15 seviyesinde sabit tuttu ancak büyüme zayıf kalmaya devam ettikçe destekleyici para politikası duruşunu korudu.

Reuters anketine göre ekonomistler politika faizinin sabit tutulmasını bekliyorlardı.

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