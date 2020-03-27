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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Hindistan faiz indirdi

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Hindistan faiz indirdi
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Hindistan Merkez Bankası koronavirüsle mücadele kapsamında faiz oranlarını düşürdü.

Hindistan Merkez Bankası (RBI), dünyadaki diğer merkez bankalarının ardından koronavirüsle mücadelede etmek için faiz oranlarını düşürdü.

RBI, büyümeyi canlandırmak ve koronavirüsün ekonomiye olan olumsuz etkileriyle mücadele etmek için gerektiği sürece gevşek para politikasını koruyacağını ve ve enflasyonun hedeflenen seviyede kalmasını sağlayacağını söyledi.

RBI, repo faiz oranını 75 baz puan indirerek yüzde 4.40'a düşürdü. Piyasanın beklentisi repo faiz oranınında 50 baz puanlık indirim yapılacağıydı. Ters repo faiz oranını ise 90 baz puan indirerek yüzde 4'e düşürdü.

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