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Hindistan, 2022-2023'te kendi dijital para birimini piyasaya sürecek

#Hindistan#Dijital Para Birimi#Ekonomianasayfa
Hindistan, 2022-2023te kendi dijital para birimini piyasaya sürecek

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Hindistan'da dijital para birimi için tarih belli oldu. Ülkenin Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Hindistan merkez bankasının önümüzdeki mali yılda rupinin dijital bir versiyonunu piyasaya süreceğini söyledi.

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Hindistan, 2022-2023'te kendi dijital para birimini piyasaya sürmeyi planlıyor. Ülkenin Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, bugün yaptığı açıklamada, Hindistan merkez bankasının önümüzdeki mali yılda rupinin dijital bir versiyonunu piyasaya süreceğini söyledi.

Nirmala Sitharaman, ülkenin yıllık bütçesini sunarken, "Merkez bankası dijital para biriminin piyasaya sürülmesi, dijital ekonomiye büyük bir ivme kazandıracak. Dijital para birimi ayrıca daha verimli ve daha ucuz bir para birimi yönetim sistemine yol açacaktır." açıklamasında bulundu.

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NASIL ÇALIŞACAĞI HAKKINDA DETAY YOK

Hindistan Merkez Bankası, 1 Nisan'da başlayan 2022-2023 mali yılında dijital rupiyi tanıtmayı planlıyor. Sitharaman, dijital rupinin nasıl çalışacağı veya nasıl görüneceği hakkında hiçbir ayrıntı vermedi.

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Hindistan dijital rupi ile ilerlemeye devam ederken, Bitcoin gibi kripto para birimleri konusunda daha sert bir duruş sergiledi. Ülke şu anda sektör için düzenleme üzerinde çalışıyor. Sitharaman konuşmasında, sanal dijital varlıkların transferinden elde edilen gelirin yüzde 30 oranında vergilendirilmesi gerektiğini söyledi

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Hindistan, planlarına bağlı kalırsa, merkez bankası dijital para birimini (CBDC) uygulamaya koyan dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olacak.

Çin de, 2014 yılından bu yana yuanının dijital bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Çin henüz dijital para birimini ülke çapında piyasaya sürmedi ve bu projeyi hayata geçirme noktasında  bir zaman çizelgesi yok.

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#Hindistan#Dijital Para Birimi#Ekonomianasayfa

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