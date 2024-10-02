Hileli gıdaya anında teşhir

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Bakan Yumaklı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen “Güvenilir Gıdada Yeni Dönem” konulu basın toplantısında yeni sistemi tanıttı. Tespit ettikleri uygunsuzlukları mevzuattaki tüm idari işlemleri tamamladıktan sonra kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Yumaklı, bugüne kadar taklit ve tağşiş tespit edilen gıdaların kamuoyuyla paylaşılmasının uzun süreler aldığını, yeni sistemde ise bu durumun yaşanmayacağını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

ANLIK PAYLAŞILACAK

“Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, Bakanlığımız tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanmaktaydı. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak.

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İKİ KATEGORİ BELİRLENDİ

Periyodu belli olmayan zamanlarda birikmiş ve toplu şekilde bir liste yayınlanması yerine, sonuçlar belli olduğunda anında duyurulacak. Yeni sistemimiz vatandaşlarımızın güvenilir gıda ile ilgili merak ettiklerine ulaştığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Burada Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi tıklandığında iki kategoride; ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında duyurular yapılacak. Vatandaşların bu iki kategoriye girdiğinde duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgilerine ulaşabileceğini kaydeden Yumaklı, yeni sistemin hazırlıklarına 1 Ocak’ta başladıklarını anımsattı.

Sisteme veri girişleri başladı. Sistemi yarın (bugün) saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız. İlk açtığımızda 1 Ocak’tan bu yana denetimlerimizde gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalar burada yer alacak.

VERİ GİRİŞLERİ BAŞLADI

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Yarından itibaren artık her yeni sonuç ilave bir satır olarak bu internet sitesinde ve bahsettiğimiz uygulama biçimiyle yer alacak. Tüketicilerimizin doğru, hızlı, şeffaf bilgilendirilmesi adına hayata geçireceğimiz bu sistemin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii şöyle bir soru gelecektir. Eski sistemde en son duyuruyu Mart 2022 tarihinde yapmıştınız. O tarihten 1 Ocak 2024’e kadar olan geçen süredeki ürünler ve firmalar yayınlanmayacak mı? Elbette onları da yayınlayacağız. Mart 2022 ile 1 Ocak 2024 arasını kapsayan eski sisteme dair listemizi son kez, öncekiler nasıl yayınlandıysa, aynı şekilde, tek bir liste olarak yayınlayacağız.”

VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI

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Yumaklı, vatandaşlara “bu uygulamaya ilgi göstermeleri” çağrısında bulundu. Yumaklı, “Vatandaşlarımızı sürecin içinde daha çok görmek istiyoruz. Tıpkı karekod uygulamasında olduğu gibi. İşletmelere de ‘kendi süreçlerini tekrar ve ciddi bir şekilde gözden geçirmeleri’ çağrısı yapıyoruz. Marka güveni firmalarımız için de bir kazanım olacaktır” dedi.