‘Hijyenik pedde vergi düşürülsün’

GÜCÜ YETMİYOR

Kardeşlerden Nehir Çetintaş, “İskoçya’da kadınların kullandığı hijyenik regl ürünlerinin ücretsiz olacağı haberini gördüğümüz gün bu kampanyayı başlatmak istedik. Çünkü ‘Neden bizim ülkemizde de kadınlar bu ürünlere en azından daha uygun fiyata ulaşmasın’ diye düşündük. Ülkemizde çoğu kadın ekonomik anlamda gücü yetmediği için bu ürünlere erişim sağlayamıyor, bez parçaları, kâğıt ve peçete gibi ürünler kullanmak zorunda kalıyor. Bu da çok sayıda sağlık problemine sebep oluyor” diye konuştu.

ZORLUK YAŞIYORLAR

2016 yılından bu yana Türkiye’nin dezavantajlı bölgelerindeki kadınların ve kız çocukların hijyenik ürünlere erişiminde yaşadığı zorlukların yarattığı regl yoksulluğu kavramı üzerine çalışan ‘Konuşmamız Gerek’ platformunun kurucularından İlayda Eskitaşçıoğlu da şunları söyledi: “Hijyenik ped kadınlar için temel tüketim ürünü. Her haneye somon, ekmek ve tuvalet kâğıdı kadar çok giren bir ürüne yüzde 18 vergi konması son derece yüksek. Regl olan her kadın bu ürünü kullanmak zorunda aksi takdirde enfeksiyon kapabilir. Sağlığı kötü yönde etkilenebilir. Bu ürünlerin yüksek fiyatları kadınlar ve kız çocuklarının üzerinde orantısız bir ekonomik yük oluşturuyor.

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