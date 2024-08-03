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Hidrojenli araçlara İzmir’den yatırım

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#Delphi#İzmir#Ege Serbest Bölgesi
Hidrojenli araçlara İzmir’den yatırım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:00

Delphi, İzmir’de Ege Serbest Bölgesi’nde kurulu fabrikasında donanımdan gelişmiş yazılım çözümlerine yaptığı yerli üretimle çözümler sunarken, satış sonrası pazarında da yedek parçadan arıza teşhis cihazı ve eğitime kadar uçtan uca, OE seviyesinde çözümler sunduğunu açıkladı.

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Global olarak binek araç ve ağır vasıtada neredeyse tüm markalara üretim yaptıklarını söyleyen Delphi Satış Sonrası, Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, “Bunlar arasında Stellantis Grubu, Daimler Truck, Ford, Hyundai, Volkswagen, Caterpillar, BMW, General Motors, Volvo ve Dongfeng Motor gibi grupları sayabiliriz” dedi. Dizel motorların, satış sonrası pazarında uzun bir süre daha hayatımızda kalacağını ifade eden Dumanoğlu, “Örneğin hala Murat 131’in ön takımını da satıyoruz, öte yandan Tesla’nın fren disklerini de satış sonrası pazarına sunmuş durumdayız. Gelecekte dizel teknolojisi farklılaşarak ilerliyor olacak; fakat buna ek olarak hidrojen de gelecek için üçüncü bir alternatif yol olarak gözüküyor ve biz de bu alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Delphi#İzmir#Ege Serbest Bölgesi

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