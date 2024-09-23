Hidrojen motoru çalışmalarını hızlandırdı

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Ford Trucks’ın fuarda öne çıkan modellerinden biri yeni F-LINE modeli oldu. Yol, inşaat ve çekici olmak üzere üç segmentte sunulan F-LINE serisi, bağlantılı araç teknolojisi, gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün performansıyla müşterilere verimlilik ve maksimum çalışma süresi sunuyor. Öte yandan geniş kabini, yüksek performanslı motoru ve teknolojik özellikleriyle beğeni kazanan F-MAX da sınırlı sayıda üretilen özel serisi F-MAX Select ve içte ve dışta özel detaylarla tasarlanan kişiselleştirilmiş versiyonu F-MAX Customized ile birlikte Ford Trucks standında yerini aldı.

ATEŞLEME BAŞARILI

Sıfır emisyonlu gelecek hedefi doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına da hız veren Ford Trucks, alternatif yakıt teknolojileri çalışmalarını bir ileri seviyeye taşıdı. Geçen yıl başladığı tek silindirli hidrojen yakıtlı motor çalışmalarını sürdüren Ford Trucks, geçtiğimiz aylarda yine kendi tasarımı olan hidrojen motoru Ecotorq H2’nin ilk ateşlemesini başarıyla gerçekleştirdi. Ekipler, ilk testlerde başarılı sonuçlar ortaya koyan motor üzerinde sistem optimizasyonu ve geliştirme çalışmalarına devam edecekler. Bu gelişme, Ford Trucks’ın sıfır emisyonlu araç çözümleri alanında karbon-nötr ürün portföyünü genişletme yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ederken “2040’ta ağır ticari araçlarda sıfır emisyon” hedefinde önemli bir dönüm noktasına daha ulaşmasını sağlıyor.