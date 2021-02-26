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Ekonomi
Haber Giriş: 26.02.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Hidroelektrik santrali işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecektir

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Hidroelektrik santrali işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecektir
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Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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