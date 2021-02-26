Hidroelektrik santrali işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek.

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