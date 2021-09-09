Hibrit ve elektrikli otoda satışlar 2020’yi geçti

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 23.3 artışla 391 bin 392, hafif ticari satışları da yüzde 28 yükselişle 109 bin 612 oldu. Bu yılın sekiz aylık döneminde benzinli otomobiller 257 bin 319 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları 80 bin 650 ve otogazlı otomobil satışları da 19 bin 342 olarak belirlendi.

PAYI HENÜZ DÜŞÜK

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre hibrit otomobil satışı 32 bin 885’e ulaşırken, elektrikli otomobil satışı 1.196 seviyesinde kaydedildi. 2020 Ağustos sonu itibarıyla 162 bin 484 benzinli, 130 bin 760 dizel, 13 bin 613 otogazlı, 10 bin 314 hibrit ve 223 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı. Benzinli otomobil satışları, ağustos itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,4 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 42,1 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 38.3 geriledi.

Hibrit otomobil satışları yüzde 218.8 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 436.3 artış gösterdi. Artışın yüksek oranda olması, satışların kıyaslandığı Ocak-Ağustos 2020 döneminde hibrit ve elektrikli otomobil satışının görece düşük seviyelerde gerçekleşmesinden de kaynaklandı. Ağustos sonu itibarıyla elektrikli ve hibrit otomobil satışları da geçen yılın toplam satışlarının da üzerinde gerçekleşti. 2020 sonunda elektrikli otomobil satışı 844, hibrit motorlu otomobiller satışı da 22 bin 272 seviyesindeydi. Geçen yılın ilk 8 ayında yüzde 41,2 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, 2021’in aynı döneminde yüzde 20.6’ya geriledi. Benzinli otomobillerin payı bu dönemde yüzde 51.2’den yüzde 65.7’ye ve otogazlı otomobillerin payı da yüzde 4.3’ten yüzde 4.9’a yükseldi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0.1’den yüzde 0.3’e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3.2’den yüzde 8.4’e çıktı. Ocak-ağustos dönemi verileri, elektrikli ve hibrit satışında artış trendinin sürmesine karşın Türkiye pazarında henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.

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