Hibrit olarak gelecek

Yeni neslinde standart olarak e:HEV logosunu taşıyacak olan Civic Hatchback, Honda’nın hibrit ürün gamına eklenen en yeni model olarak öne çıkıyor. Tamamen yenilenen 5 kapılı yeni Honda Civic Hatchback, 50 yıllık mirasından gelen konfor ve görünümüyle dikkat çekiyor. Honda’nın Avrupa pazarında önemli bir oyuncusu olan Civic, kullanım kolaylığı sunan donanım özellikleriyle fark yaratmayı hedefliyor.

1972’deki lansmanından bu yana, 170 ülkede 27 milyondan fazla satışı gerçekleşen Honda Civic modeli dünya çapındaki müşteriler tarafından beğeni ile karşılandı. Hibrit motorlu Civic Hatchback e:HEV 2022 yılının sonbaharından itibaren Avrupa’da satılacak.

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