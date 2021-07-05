Hibrit modellerle büyüme
Suzuki 2021 yılının ilk 6 aylık dönemini, Türkiye’de faaliyet gösterdiği en başarılı yarı yılını tamamladı.
Suzuki’nin, Türkiye’de pazara sunduğu hibrit ürün ailesi, hibrit araçlar satış sıralamasında da 2021 yılının ilk yarısında üst sıralarda yer aldı.
Segmentinde hibrit lideri olan Swift Hibrit, ODD verilerine göre, yılın ilk 6 ayında da 637 adet ile B-Hatcback segmentinde yüzde 78’lik paya ulaştı ve lider hibrit modeli oldu. Vitara Hibrit de yılın ikinci çeyreğinde 454 adetle yüzde 23’lük pazar payı aldı. B-SUV hibritler arasında zirveye çıktı.