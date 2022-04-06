Hibrit Mitsubishi Bursa’da üretilecek

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Şu anda Clio’nun üretildiği CMF-B platformu üzerinde üretilecek modelin tıpkı Clio’da olduğu gibi benzinli ve hibrit seçeneklerinin bulunacağı bildirildi. Automotive News Europe’de yer alan habere göre, B-Hatcback sınıfındaki Colt 2023’ün sonbaharında pazara sunulacak. Oyak Renault’un Bursa’daki fabrikasında halihazırda Clio’nun benzinli ve E-Tech isimli hibrit motorlu versiyonları üretiliyor. Benzinli versiyonu Türkiye’de satışa sunulurken, hibrit versiyonu şu anda yalnızca ihraç ediliyor. Oyak Renault, kısa bir süre önce bu fabrikada ürettiği Megane Sedan’ı, Karsan’la yaptığı anlaşma çerçevesinde Karsan fabrikasına kaydırmıştı.

YENİ MODEL AÇIKLANMIŞTI

Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı 2016 yılında Nissan’ın Mitsubishi’nin yüzde 34’ünü almasıyla bugünkü halini aldı. Üçlü ittifak, geçtiğimiz dönemde rekabeti ve kârlılığı destekleyecek yeni işbirliği modeline geçtiğini, bu kapsamda, ürün ve teknolojilerindeki verimlilik ve rekabetçiliği güçlendirmek amacıyla “leader-follower” (lider-takipçi) ilkesinden faydalanacağını bildirmişti. Son dönemde özellikle Renault ve Mitsubishi’nin üretim stratejilerindeki işbirlikleri dikkat çekiyordu. Bursa’da üretilecek Colt’un hemen öncesinde iki şirket, ASX isimli SUV modelde de benzer bir strateji izledi.

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2020 yılında Avrupa’daki kötü gidişatı nedeniyle pazardan çekilme noktasına gelen Mitsubishi, geçtiğimiz yıl Avrupa’da kalacağını duyurarak; Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelere odaklanacağını açıklamıştı. Bu arada, ACEA verilerine göre markanın Avrupa satışları 2021’de yüzde 27 düşerek 63 bin 122 adet olarak gerçekleşmişti.