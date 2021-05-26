Hibe desteğine başvuru zamanı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı son esnaf paketinden yararlanmak için başvurular dün başladı. 5 bin liralık hibe desteğinden kahve, yurt, spor salonu, bar, disko, düğün salonu işletenler, tekel satan büfeler, 3 bin liralık destekten sanatçılar, balıkçılar, telefoncular, ikinci el eşya satanlar, tamirciler, müzisyenler, oto yıkamacılar, kozmetik malzeme satanlar, çilingirler, kurs sahipleri gibi onlarca esnaf grubu yararlanacak. Toplamda ise 1.4 milyon işletmeye 4.6 milyarlık hibe ödemesi yapılacak.

GELİR VERGİSİ

COVID-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere varilecek hibe desteğinden, 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle gelir vergisi mükellefi olanlar yararlanabilecek. Bu nedenle desteğe 17 Mayıs 2021 tarihli vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve diğer destek koşullarını taşıyan 1.4 milyon esnaf ve sanatkar başvurabilecek.

1 AY SÜRECEK

25 Mayıs’ta (dün) başlayan başvurular, sadece e-Devlet üzerinden (turkiye.gov.tr) 1 ay süreyle yapılabilecek. Başvurular 23 Haziran’da saat 23.59’da sona erecek. Başvuru sırası, yoğunluğun erişime engel olmasını önlemek için T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlendi. Sıfır olanlar dün başvururken; 2, 4, 6 ve 8 olanlar bugünden 29 Mayıs Cumartesiye kadar online başvuru yapabilecek. 30 Mayıs-23 Haziran tarihleri arasında ise kimlik numarasına bakılmaksızın koşulları taşıyan herkes başvurabilecek.

5 BİN TL’LİK DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLECEK

Ticaret Bakanlığı’nca, bir kereye mahsus verilecek hibe desteğinden yararlanacakların faaliyet alanları şöyle belirlendi: “Sirklerin faaliyetleri; tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri; dans pistlerinin, diskoteklerin işletilmesi (içecek sunum hizmetleri hariç); kayak pistlerinin işletilmesi; kara yolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı); Bys. diğer gösteri sanatları; gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları vb. yerlerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz), sinema filmi gösterim faaliyetleri; nikah salonlarının hizmetleri; kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri gibi yerler (konaklama hizmetleri hariç); düğün, balo ve kokteyl salonları; plaj alanları işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil); insanlar veya hayvanlar tarafından çekilen taşıtlarla veya yük hayvanları ile yolcu taşımacılığı (fayton, bisiklet, vb. ile yolcu taşımacılığı); hamam, sauna vb. yerlerin faaliyetleri; zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç); form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri; spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler); bilardo salonlarının faaliyetleri; eğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç); fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb./ adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç); bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz); seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı; oyun makinelerinin işletilmesi; kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.); belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti; internet kafelerin faaliyetleri; şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.); çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti; başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli eğlence hizmetleri (boğa güreşi, rodeo vb.); diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, deltakanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri); dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence parkları ve lunaparkların işletilmesi hariç); spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)

3 BİN TL’LİK DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLECEK

Oyuncu seçme ajansları; bağımsız aktör, aktris, dublörler; mankenlik, modelistlik, stilistlik, sürücü, dil, KPSS kursları; çocuk klüpleri, kreşler; tiyatro, bale salonları; boza, şalgam ve sahlep satanlar; hamallık hizmetleri; yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dahil; dondurmacılar, ayakkabı boyacıları; bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu, müzik grupları; çiçekçi; gelinlikçi; fotoğrafçı; manikür-pedikür, ağda hizmeti sunanlar; kafe, kafeterya; tamirciler; döner, lahmacun, pideci; kuaförler; berberler; minibüs, dolmuş, halk otobüsü; ciğerci, köfteci, kokoreçci; kitapçı; perdeci; camcı...

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