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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.05.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Hibe başvurularında detaylar belli oldu

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Hibe başvurularında detaylar belli oldu

Ticaret Bakanlığı esnafa verilecek hibe desteği başvurularında detayları açıkladı. Başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılacak. Yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için başvuru günleri TC numarasının son hanesine göre farklılık gösterebilecek.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20/05/2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceği açıklanmıştı. 

Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada başvurular hakkında detayları paylaştı. Sadece e-devlet üzerinden başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir.

BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.

Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

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