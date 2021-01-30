HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptıklarını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava gücümüzün önemli unsuru güdüm kitlerimizin teslimatları sürüyor. Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık" dedi.
Hava gücümüzün önemli unsuru güdüm kitlerimizin teslimatları sürüyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 30, 2021
Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık. ✅
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