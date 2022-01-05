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Heterodoks nedir, heterodoks ekonomi politikası ne anlama gelir?

#Heterodoks#Heterodoks Nedir#Heterodoks Politika
Heterodoks nedir, heterodoks ekonomi politikası ne anlama gelir

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda heterodoks politikayı benimsediklerini belirtmesinin ardından, heterodoks nedir, ne demek araştırılmaya başlandı. İşte heterodoks kelimesinin kelime anlamı ve heterodoks politika hakkında merak edilenler...

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MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yaptığı "Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politika var" açıklamasının ardından heterodoks kelime anlamı merak konusu oldu. Peki heterodoks nedir, ne demek? İşte heterodoks politika hakkında merak edilenler...

HETERODOKS NEDİR?

Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir. Bu kavram, dinî gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır. Ancak heterodoks kabul edilen gruplar kendilerini heterodoks değil, aksine ortodoks (sahih) görürler.

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Heterodoks ayrıca, belirli bir düşünce, ideoloji alanında ana akıma bağlanmayıp merkezî iktidarın diliyle konuşmayan, farklılıklara açılan düşünme ve davranma biçimi diye de tanımlanabilir.

HETERODOKS POLİTİKA NE DEMEK?

Heterodoks iktisat, geleneksel iktisat olarak anılan ve genellikle neoklasik iktisatla çelişen ya da ötesine geçen, ifşaatçılar tarafından temsil edilen, ana akım ekonominin dışında kabul edilen ekonomik düşünce okullarına atıfta bulunur. Bir parçası olarak neoklasik veya diğer ortodoks ekonomiyi içerebilen çeşitli ekonomik okulları ve metodolojileri dikkate almak anlamına gelir. Heterodoks iktisat, diğerleri arasında kurumsal, sosyalist, Marksist, feminist, Gürcü, Avusturya, ekolojik ve sosyal ekonomi gibi çeşitli ayrı alışılmışın dışında yaklaşımları veya okulları ifade eder.

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