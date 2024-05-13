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HES’ler güneş enerjisine talip

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#HİDROELEKTRİK Santralları#Elvan Tuğsuz Güven#HES
HES’ler güneş enerjisine talip
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 07:00

HİDROELEKTRİK Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, HES’lerle (Hidroelektrik santraller) doğru şekilde uyumlanabilecek hibrit uygulamalar sayesinde yenilenebilir enerji gücünün artırılabileceğini söyledi.

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Güven, bunun için HES’lerde GES (Güneş enerjisi santrali) kurulmasının önünün açılmasını istedi.

ALTYAPILAR HAZIR

HESİAD’in enerji muhabiriyle düzenlediği sohbet toplantısında Başkan Güven, hidroelektrik santrallerinin bulunduğu sahalarda güneş enerjisi santrali kurulması önerisini gündeme getirdi. Güven, hidroelektrik santrallerinin bulunduğu alanlarda altyapının hazır olduğunu, GES izni çıkması halinde 6 ay içinde işletmeye başlanabileceğini kaydetti. Güven, şöyle devam etti:

‘ÖNÜ AÇILMALI’

“Ulusal enerji verimliliğine de katkı sunacak, hali hazırda kamulaştırması, trafo bağlantıları, alt yapısı tamamlanmış, yetişmiş kadroya sahip hidro elektrik santrallerinde, yaz aylarında global ısınma ile olumsuz etkilenen üretimlerini ve düşen hidro üretim kapasitelerini GES’ten telafi etmek için aynı bağlantı bölgesinde olmak kaydıyla GES yatırımı yapılmasının önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun önü açıldığında HES’lerin tam anlamıyla yerli ve milli kaynaklardan, çevreci depolamalı santraller olarak üretim yapabilmesi sağlanacaktır.”

 

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#HİDROELEKTRİK Santralları#Elvan Tuğsuz Güven#HES

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