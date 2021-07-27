HES faciasına 193 bin lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana’da Dark Enerji San. Ltd. Şti.’nin “Kayalar HES” projesi şantiyesinde bulunan tanktan sızan kimyasal nedeni ile Salam Deresi’nde balık ölümleri olduğunu belirterek, Dere’nin Göksu Nehri’ne bağlandığı, Göksu Nehri’nin ise içme ve kullanma suyu amaçlı yapılan Yedigöze Barajı’nı beslediğini aktardı. Dark Enerji’ye balık ölümlerine ve çevre kirliliğine sebep olmasından dolayı; 193 bin 135 TL TL idari yaptırım kararı uygulandı.

SUYA ASİT KARIŞTI

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bakan Kurum’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Adana’nın Feke ilçesindeki Salam Deresi’nde toplu balık ölümleri yaşandığını belirten Bulut, önergesinde şunları kaydetti: “Telef olan binlerce ölü balık su yüzeyine ve dere kıyısına vurmuştur. Vatandaşlar balıkların HES barajından suya karışan asit yüzünden öldüğünü iddia etmektedir. Vatandaşlar, HES barajından kendilerine ‘hayvanlarınızı suya yaklaştırmayın’ uyarısı yapıldığını iddia ederek, baraj suyuna yanlışlıkla 3 ton asit döküldüğünü etmektedirler. Salam Deresi’ndeki balık ölümlerine ilişkin araştırma yapılmış mıdır? Balık ölümlerinin nedeni tespit edilmiş midir? HES barajına asit döküldüğü, vatandaşlara ‘hayvanlarınızı suya yaklaştırmayın’ uyarısı yapıldığı iddiası doğru mudur?”

TANKTAN SIZAN KİMYASAL

Bulut’un önergesine yanıt veren Bakan Kurum, şunları aktardı: “Yapılan incelemede, atık dökülen Salam Deresi’nin Göksu Nehri’ne bağlandığı, Göksu Nehri’nin ise içme ve kullanma suyu amaçlı yapılan Yedigöze Barajını beslediği belirlenmiştir. Bu kapsamda, İl Müdürlüğümüz tarafından Dark Enerji San. Ltd. Şti.’ne; HES Projesi inşaat alanında bulunan tanktan sızan kimyasalın Salam Deresi’nde balık ölümlerine ve çevre kirliliğine sebep olmasından dolayı; 193 bin 135 TL TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır.

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Suların İzlenmesine Dair Yönetmelik Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde olup, İl Müdürlüğümüzce herhangi bir analiz yapılmamıştır. Feke Kaymakamlığı îlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 3 Mayıs tarihli olay yeri görgü tespit tutanağında, Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce dere yatağından ve göletten su ve ölü balık numunesinin alındığı bildirilmiş olup; söz konusu numunelere ait analiz sonuçlarının İl Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesi yazımız ile istenmiştir.”

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