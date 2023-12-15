Hermes'in varisi bahçıvanına 7 milyar dolar verecek

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Fransız lüks moda tasarım firması Hermes'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, ilginç bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Evli ve çocuğu olmadığı için mirasını akrabası olmayan kişilere dağıtacak olan Puech, servetinin yarısından fazlasını bahçivanına verecek.

7 MİLYAR DOLAR AKTARACAK

Fox News'te yer alan habere göre, İsviçre'de yaşayan Puech'in yanında yıllardır çalıştığı belirtilen bahçivanın aynı zamanda milyarderin tamir işlerini de yürüttüğü belirtiliyor. Puech, bahçivanına yaklaşık 7 milyar dolar aktarma hazırlığında. Fas uyruklu olduğu bildirilen 51 yaşındaki bahçıvanın İspanyol bir kadınla evlilik yürüttüğü ve iki çocuğu olduğu belirtiliyor.

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YÜZDE 5 HİSSEYE SAHİP

Hermes'teki görevlerinden 2014 yılında istifa eden Puech, şirketin kurucusu Thiery Hermes'in 5'inci nesil torunu. Puech, hala şirkette yüzde 5 hisseye sahip. Bu da Fransız iş insanının yaklaşık 11 milyar dolar servete sahip olduğu anlamına geliyor.

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DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ AİLESİ

Hermes, 1837 yılında Fransız iş insanu Thiery Hermes tarafından kuruldu. 235 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en değerli 50 şirketi içerisinde yer alan Hermes, ailenin 6. kuşak üyelerinden CEO Axel Dumas tarafından yönetiliyor. Hermes ailesi de 150 milyar doları aşkın servetleri ile dünyanın en zengin üçüncü ailesi konumunda.

Şirket lüks çanta, aksesuar, giyim ürünleri ve parfümeri sektöründe önemli yere sahip. Geçtiğimiz yıllarda bir diğer Fransız moda devi LVMN'nin sahibi Bernard Arnault, Hermes'i almak için girişimlerde bulunmuş, ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



Hurriyet.com.tr/Ekonomi Servisi