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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.03.2020 - 08:04,Son Güncelleme:/

Herkes merak ediyor! İşte altın fiyatları

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Herkes merak ediyor! İşte altın fiyatları
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Koronavirüsün tüm dünyaya yayılması küresel piyasalarda altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Altında sert hareketler gözlemleniyor.

Koronavirüs salgının etkileri küresel piyasalarda hissediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün ons altındaki sert düşüş dün gram altını 300 liranın altına itmişti. Bugün ise gram altında yukarı yönlü hareketlilik yeniden başladı. Gram altın güne 312.5 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 306.8 lira, en yüksek 314.2 lira seviyesini gördü.

Ons altın 1503 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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