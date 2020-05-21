Her yeni pazara 5 yıl destek

Alınan kararla firmalar her girdikleri ülkede 5 yıl süresince desteklenecek. Firmalar, markalaşma desteği kapsamında devletten ürün, hizmet, marka tescil ve korunma için yıllık 50 bin dolar; reklam, tanıtım ve pazarlama desteği olarak 400 bin dolar; yurtdışı kirası için 600 bin dolar; kurulum, dekorasyon ile danışmanlık için 300’er bin dolar; istihdam ile gelişim yol haritası için 200’er bin dolar; franchising için 50 bin dolar teşvik alıyor. Bu desteklerin bazı kalemleri de 5 yıl boyunca veriliyordu. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, markalaşma desteğinin firmalara açıldıkları her bir ülke için 5 yıl süresince verilmesi kararı alındı. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar’da yapılan değişiklikle markalaşma desteklerinden Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar yararlanacak.

KALICI ETKİ OLACAK

Markaların, uluslararası pazarlara çıkışını hızlandırmak, bu pazarlarda Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulmasını amaçlayan programla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şu noktalara dikkat çekti: “Bu yeni destek sistemi, markalarımızın daha fazla sayıda pazarda varlık göstererek bu pazarlarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak. Bu sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, hizmet sektörlerinin cari işlemler dengesine olan katkısı olumlu yönde devam edecek.”