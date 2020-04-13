‘Her şey dahil değişerek devam eder’

Konaklama, yeme-içme, ulaştırma, acentalarla birlikte sektörün sürecin uzamasına bağlı olarak ilave tedbirlere ihtiyacı olacağına dikkat çeken Narin, bir yandan da koronavirüs sonrasına hazırlandıklarını anlattı. Narin, “Koronavirüs sonrasında yeni bir ürün modeliyle çıkmamız gerekiyor. Tüm sektör buna çalışıyor. Oteller sosyal mesafe kuralı nedeniyle önce yarı kapasiteyle başlayabilir. Her şey dahil sistemi devam eder ama farklılaşması gerekir. Spa ve havuzların daha steril olması gerekir” dedi.

SONRASINA HAZIRLIK

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Narin, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için sektörün başvuru sırasına girdiğini söyledi. Ancak sezon açılışı nedeniyle aldıkları yeni personelin 60 gün kuralı nedeniyle kısa çalışmadan yararlanamadığını belirten Narin, “Kısa çalışmadan, askıda personelimizin de yararlanmasından çok memnunuz ama bunun tüm çalışanlar için uygulanmasını arzu ediyoruz. İki kişi yan yanayken birinin yararlanamaması üzücü” dedi.

Narin, “İlk etapta alınan tedbirlerden memnun olmakla birlikte zaman içinde sektörlere özel tedbirler konuşulacaktır” dedi. Narin, koronanın bitişine ilişkin tahminlerini ve yeni dönemde neler değişeceğini ise şöyle anlattı:

B PLANI OLMALI

“A planına göre, bu sektörlerde Temmuz-Ağustos hareket olur, diyoruz ama ‘tesisler açılmazsa’yı da kapsayan bir B planımızın olması gerekiyor. Tesisler açılsa bile talep olmazsa bir anlamı yok, kış aylarında tatilde hareket olacağını düşünmüyoruz. Bu durumda 2021 Ocak’tan sonrası için, bahar aylarıyla birlikte yeni sezon düşünülebilir. Yeni bir ürün modeliyle çıkmamız gerekiyor. Her şey dahil, sağlıklı sisteminin daha steril ortamlarda sunulması gerekecek. Havuz ve plajlarda sosyal mesafeye uygun düzen alınması, SPA’ların buna göre düzenlenmesi konusunda sektör STK’ları ve konaklama şirketleri bireysel olarak çalışmaya başladı. Bin odalı tesiste, personelle birlikte 2 bine yakın insan oluyor, bu sayıyla olamaz başlangıçta. Kapasiteler yarıya düşecektir diye tahmin ediyorum.”

YAVAŞ BİR SEZON OLUR

Her şey dahil elbetti yine sürer ama farklılaşır” diyen Narin, “Örneğin müşterinin alması yerine belki servisi bizler yapacağız, bunun tekniği var, hepsi mümkün, yapılır. Önemli olanr bu riskli ortamın son bulması. Ayrıca insanlar aileleriyle hareket ediyor, baharda yapılamayan dersler haziran, temmuzda yapılacak mı? Üniversite sınavı 25 Temmuz’da, o süreye kadar durgun bir sezon olabilir. Korona ortadan kalksa bile yumuşak, yavaş bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.