Her keseye göre iftar var... Fiyatlar 160 ila 3.500 TL arasında değişiyor

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23 Mart’ta başlayacak ramazan ayına bereket ve birlik duygularının aynı anda yaşanıldığı iftar sofraları damga vuruyor. “Ne kadar kalabalık, o kadar bereketli” inancıyla ramazanda diğer aylardan daha özel sofralara oturmak için hazırlık yapılıyor. Bu yıl ramazan hazırlıkları art arda gelen afetlerin gölgesinde yaşanacak. İki gün sonra yenilecek ilk iftar yemeği için lokanta, restoran ve otellerde menüler hazırlandı. Hürriyet olarak İstanbul’daki iftar fiyatlarını araştırdık. Bu yıl kira, enerji, asgari ücret ve gıda fiyatlarındaki artışın iftar mönülerine yansıdığı net olarak görüldü. Fiyatlar yüzde 100-150 oranlarında artmış durumda. Ara sokaklardaki lokantalara da sorduk, Boğaz’daki lüks restoranlara da. İstanbul 4 Levent’teki Sanayi Mahallesi’nde bir kebapçı çorba, kebap, salata ve içecekten oluşan menüyü 160 TL’ye satarken Boğaz’da 5 yıldızlı bir otel kişi başı 3 bin 500 TL’ye kadar ulaşan iftar mönüsüyle misafirlerini ağırlayacak.

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Konuştuğumuz esnaf lokantalarının bir bölümü iftarda kapalı olacağını söyledi. Bir kısmı da henüz fiyatları belirlememiş durumda. Yine de fiyat aldığımız lokantalarda kişi başı ortalama iftar mönüsü 200-300 TL bandında belirlenmiş. Bazı lokantalar mönü oluşturmadıklarını ve açık büfe yemek sunulacağını söylerken, bazıları da özel iftar mönüsü hazırlandığını belirtti. Geçen yıl ramazanda esnaf lokantalarında kişi başı 100 TL’den iftar yapılabildiğini hatırlatan restoran sahipleri bu yıl maliyetlerin arttığınınaltını çizdi.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl bu ramazan, iftar yemeği fiyatlarına artan maliyetlerin damga vurduğunu belirtti. Son bir ay düşünüldüğünde bile et fiyatlarının yüzde 50’nin üzerinde zamlandığını vurgulayan Bingöl, buna çalışan maliyetleri de eklendiğinde bir kişinin iftar yemeğine ödediği faturanın geçen yıla göre yüzde 100 ila 150 arasında arttığını ifade etti. Türkiye’de her keseye göre iftar mönüsü bulmanın mümkün olduğunun altını çizen Bingöl, “Kişi başı 200 TL’ye de iftar mönüsü var; 3 bin 500 TL’ye de. Bir çorba, lahmacun ve salata ve içecekle kişi başı 200 TL’ye iftar yapılabiliyor. Ancak Çırağan gibi üst düzey mekânlarda fiyat 3 bin TL’yi geçiyor. Benim restoranım, Kaşıbeyaz, Develi gibi yerlerde fiyat 950 civarında” dedi.İstanbul’un “marka” restoranlarına da iftar fiyatlarını sorduk. Florya’daki Kaşıbeyaz’da iftar yemeği kişi başı 950 TL. Eminönü’deki Hamdi Restoran’da 750 TL’ye iftar yapılabiliyor. İstanbul Beşiktaş ’ta bulunan Lokanta Feriye bin 350 TL fiyat belirlerken, Galata’da bulunan Firuzende Restoran’ı ise bin 400 TL şeklinde. İftarını daha uygun fiyata Boğaz manzarasında açmak isteyenler için de Boğaz’da dört saatlik fasıl ve semazen eşliğinde iftar mönüsü 299 TL.

TABLDOT DAHA UYGUN

Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, esnaf lokantalarında her bütçeye göre iftar yapmanın mümkün olduğunu söyleyerek, “Lokantalar normal satış fiyatından hizmet veriyor. Fiks mönüler esnaf lokantalarında daha uygun. Fiyatları çok yükseltemiyoruz çünkü halkın da alım gücü yok” dedi. Karabağlı, “Bu yıl birinci sınıf esnaf lokantaları; iftariyelik tabağı, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan mönülerini ortalama 200-300 TL bandında hazırlıyorlar. Diğer esnaf lokantalarında ise açık büfe tarzında sadece yenilen yemeklerin ücretleri ödeniyor. Tabldot servis veren lokantalar da var. Burada fiyatlar daha uygun çünkü az eleman çalışıyor. Genelde de bu tarz hizmet veriliyor. Şu anda esnafımız dükkânını çeviriyorsa, zarar etmiyorsa kâr ediyor diyoruz” dedi.

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KURUM DAVETLERİ YÜZDE 50-60 AZALDI

TÜRES Başkanı ramazan Bingöl, 2023 yılının ramazan ayını önceki yıllardan ayıran en önemli farkın kurumsal davetlerindeki düşüş olduğunu ifade etti. Deprem felaketleri, afetler ve seçim süreci gibi nedenlerle kurumlar büyük, gösterişli iftar davetleri vermekten kaçınıyor. Bingöl, “Önceki yıllarda iftar rezervasyonları ramazan başlamadan çok önce yapılırdı.Kurumların kalabalık davetleri yüzde 50-60 oranında azaldı” dedi.



Sayit Karabağlı ise “Herkes ramazan kolisi hazırlıyor ve deprem bölgesinde zarar gören esnaflara dağıtıyoruz. Deprem felaketinin etkisiyle bu sene iftarların çok hareketli geçeceğini düşünmüyorum” dedi.

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BOĞAZDA İFTAR 3 BİN LİRAYI AŞIYOR

İstanbul'da iftar yapmak için en pahalı yerlerin başında bu yıl da Çırağan Sarayı geliyor. Geleneksel Türk yemeklerinden oluşan set mönü fiyatları ön ödemesiz kişi başı 3 bin 280TL, ön ödemeli ise kişi başı 2 bin 980 TL oldu. Yine Boğaz’da bulunan Four Seasons Hotel’in açık büfe restoranında fiyat, kişi başı 3 bin 350 TL olurken otelin ocakbaşı restoranında 2 bin 450 TL’ye iftar mönüsü var. Beşiktaş’ta bulunan Raffles Hotel’de canlı fasıl eşliğinde açık büfe iftar programı kişi başı 2 bin 500 TL. Açık büfe şeklinde hizmet veren Beşiktaş Swissôtel The Bosphorus’ta ise kişi başı fiyat bin 250 TL.