Her indirime inanmayın

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Son günlerde herkesin gündeminde ‘indirimler’ var. E-ticaret sitelerinden fiziki mağazalara kadar herkes ‘muhteşem’ indirimleri olduğu konusunda duyurular yapıyor. Tüketiciler de birçok ihtiyacını bu indirim dönemlerinde karşılamaya çalışıyor. Ancak duyurulan her ‘indirimin’ gerçek indirim olmadığı konusunda uzmanlar uyarılar yapıyor. Ticaret Bakanlığı da indirim döneminin yaşandığı bugünlerde bir duyuru ile tüketicileri uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda ‘efsane/şahane cuma indirimleri’ olarak bilinen ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlere gidileceğinin ilan edildiği kampanyaların, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kasım ayında gerçekleştirildiği anımsatıldı. e-Ticaret alışverişlerin, söz konusu avantajlar yanında yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok dezavantajı da beraberinde getirdiği belirtildi. Tüketicilerin özellikle kasım ayı ile birlikte gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak dikkatli olmalarının önem arz ettiği vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketiciler dikkat etmesi gereken konular şu şekilde sıralandı:

‘ÖNCE FİYATI ARTTIRIYORLAR, SONRA İNDİRİM YAPIYORLAR’

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BAKANLIKTAN yapılan açıklamada indirim oranlarına da dikkat çekilerek, “Efsane-şahane cuma/kasım indirimleri’ kapsamında birçok online alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek oranda indirim yapmakta veya yaptıklarını iddia etmektedirler. Bu kampanyalar kapsamında, satıcı-sağlayıcılarca önce ürünlerin fiyatlarının yüksek bir miktarda arttırılması, sonra ise bu fiyat üzerinden indirim yapılması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Tüketicilerimizin bu gibi uygulamalara karşı son derece dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak ve gerçekte ne oranda indirim yapıldığını anlayabilmeniz için ilgilendiğiniz ürünlerin önceki satış fiyatlarını da araştırmak ve gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi mağduriyetleri azaltacaktır” denildi.

TÜKETİCİ MAĞDUR EDİLMEMELİ

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TİCARET Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada satıcı ve sağlayıcılar açısından dikkat edilmesi gerekenler de şöyle sıralandı: “Yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken tüm hususlarda ayrıntılı olarak düzenlenen ön bilgilerin, yasal süresinde, açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesi önem taşımaktadır. Malın teslimi, hizmetin ifası, cayma hakkının kullanılması durumunda bedel iadesi gibi konularda kanun ve ikincil düzenlemelerle belirlenen tüm sürelere eksiksiz uyulması, bedel iadelerinin hem yasal süresinde hem de satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapılması, özellikle bu dönemde ekonomik olarak zor durumda olan tüketicilerin, stokta bulunmama, tedarik edememe gibi gerekçelerle mağdur edilmemesi gerekmektedir.”

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TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ

* Tüketiciler gerçekten ihtiyaç duydukları ürünleri belirlemeli ona göre alışveriş yapmalı.



* Yapılacak alışveriş öncesinde arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılmalı.



* Satıcı-sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığını hatta gerekirse satıcı-sağlayıcı hakkındaki şikâyetleri incelenmeli



* Malın veya hizmetin özellikleri, fiyatı gibi unsurları benzer mecralardan iyice araştırılmalı.



* Sosyal medyadaki ilanlara dikkat edilmeli, sitelerin taklit olmadığından emin olunmalı.



* Sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına bakılmalı.



* Alışveriş sitelerinden bu yöntemler varsa bu tür ödeme yöntemleri tercih edilmeli.



* Ödeme yapmadan önce, tüketiciye verilmesi gereken ön bilgiler mutlaka okunmalı.

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* Mesafeli alışverişlerde, ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı bir şekilde okumadan ödeme yapmamak da çoğu mağduriyeti önleyecektir.