Her gün dünyayı 7 kez turluyoruz

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Hürriyet Gazetesi olarak bir araya geldiğimiz Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, her gün sayısı 6 bini geçen araçlarının yaptığı kilometreyle dünyanın çevresinde 7 tur alabileceklerine dikkat çekerek günde ortalama 1 milyon kapı çaldıklarını, hedeflerinin ise elektrikli araçlara geçerek kargon salımını düşürmek, yakıt tasarrufu sağlamak ve kendi elektriklerini üretmek olduğunu söyledi. Aras Kargo’yu uluslararası arenaya taşımak ise Ayyarkın’ın bir diğer büyük hedefi.