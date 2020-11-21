Her dezenfektan virüsleri öldürmüyor

Korona virüste ikinci dalganın gelmesi ve vaka sayılarının hızla artmasıyla hijyene daha fazla önem vermeye başlandı. Dolayısıyla dezenfektan satışları da adeta patladı. Bu talep nedeniyle, merdivenaltı diye tabir edilen sağlıksız koşullarda üretilen dezenfektanlar piyasada artmaya başladı. O nedenle dezenfektan alırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Aksi takdirde virüslerden korunayım derken sağlığınızı riske atabilirsiniz.



DEZENFEKTAN SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



Doğal Kozmetik ve Sağlıklı Ürünleri Araştırma Geliştirme, Destekleme Derneği Üyesi Mesut Ceyhan öncelikle ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerektiğini kaydediyor. Ayrıca ürünün uluslararası akrediteli laboratuvarlarca yapılan klinik test analizleri sonucunda, virüsleri etkisiz hale getirdiğini kanıtlaması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, alkol bazlı ürünlerde ise en az yüzde 80 ile 90 arasında bir alkol oranının olması gerektiğini belirtti.

Sahte dezenfektanların tüketiciler tarafından anlaşılmasının zor olduğunu dile getiren Ceyhan, piyasadaki genel fiyatlardan çok ucuza satılan ürünlerin büyük ihtimale sahte olduğunu kaydederek bu ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

MİKROPLARI ÖLDÜRÜYOR



Eller başta olmak üzere, evlerde, iş yerlerinde hijyeni sağlamak konusunda kurtarıcı olan dezenfektanlar, pek çok mikrobun yok edilmesinde etken. Korona virüsün yanı sıra HIV, Hepatit B, influenza gibi virüsler ve bakteriler bunların başında geliyor.

Sahte ürünlerin faydası olmadığı gibi ciltte dökülme, kızarıklık gibi cilt sorunlarına yol açabileceğini dile getiren Mesut Ceyhan, normalde de bu tarz ürünlerin solunum yolu için zararlı olabileceği için koklanmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

İçeriklerinin ne olduğu belli olmayan ürünlerin zehirlenmelere yol açabileceğini kaydeden Ceyhan, herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak için yan etkisi olmayan, doğal ve kesin sonuç alınabilen ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Tüketicilerin dezenfektan ürünler alırken son tüketim tarihine bakmalarını da öneren Ceyhan, tarihi geçen ürünlerin hiçbir koruyuculuğu olmadığını da sözlerine ekliyor.