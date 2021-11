Her 4 konuttan 1'i sigortalı

Haberin Devamı

Benli, “Vatandaşlarımızı acilen zorunlu deprem sigortası, konut sigortası, kasko sigortası yaptırarak tedbir almaya davet ediyoruz. Deprem, gerçekleştikten sonra değil, gerçekleşmeden önce önlem almamız gereken, hayatımızın en önemli konularından biri. Bu nedenle, sigortalanma hızını acil olarak artırmalıyız” dedi.

DEPREM SİGORTASI

Toplumsal düzeyde afet riski ve sigorta konusundaki bilincin istenen seviyede olmadığını, özellikle doğal afetler konusunda alınması gereken önlemlerin birçoğunun henüz hayata geçirilemediğini vurgulayan Benli, “Toplumumuzun hemen her kesiminde afetlerden korunma kültürünün ve sigorta bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, can ve mal güvenliğimiz için büyük önem taşıyor” dedi. Zorunlu deprem sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedelinin 2022’de 320 bin TL’ye yükseltildiğine değinen Benli, şunları söyledi: “18 milyondan fazla konutta deprem sigortalılık oranı yüzde 58’i aştı. İsteğe bağlı yapılan konut sigortasında ise her 4 konuttan sadece 1’i sigortalı, aynı şekilde her 4 araçtan sadece 1’inin kaskosu bulunuyor. Bu oranlar çok düşük. Sigorta ürünlerinin vatandaşa anlatılması, sigortalılık oranının artırılmasında sigorta şirketlerine ve aracılarına büyük görev düşüyor.”