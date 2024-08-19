Her 2 konuttan 1’i depreme karşı sigortalı

Haberin Devamı

Türkiye’deki konutların yüzde 56.40’ı depreme karşı sigortalandı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından, 2000 yılında DASK kuruldu ve zorunlu deprem sigortası uygulamasına geçildi. Aradan geçen 25 yıl içinde Türkiye’de sigortalanabilir 20 milyon konutun, 11.2 milyondan fazlası zorunlu deprem sigortası yaptırdı. Bugün Türkiye’deki konutların yüzde 56.40’ı depreme karşı sigortalı.

İller bazında bakıldığında ise sigortalılık oranı değişiyor. Sigortalılık oranı en yüksek il Bolu. Bolu’daki konutların yüzde 90’ı depreme karşı sigortalanmış durumda. Benzer şekilde Düzce’deki konutların da yüzde 88.40’ı deprem sigortalı. Sigortalılık oranında üçüncü sırayı ise Yalova alıyor. Yalova’da konutların yüzde 85.10’u depreme karşı sigortalı. İstanbul’da ise sigortalanabilir 4.1 milyon konutun 2.6 milyonu DASK kapsamında ve bu da İstanbul’daki konutların yüzde 63’ünün sigortalı olduğu anlamına geliyor. DASK verilerine göre, 1999 depremini yaşayan Marmara bölgesinde sigortalılık oranı diğer bölgelere göre daha yüksek.

Haberin Devamı

Buna karşın 6 Şubat Kahramanmaraş depremine rağmen Güneydoğu Anadolu bölgesinde depreme karşı sigortalılık oranı diğer bölgelere göre düşük. Siirt, Şırnak, Diyarbakır illerindeki konutların sadece yüzde 30’u zorunlu deprem sigortasını yaptırıyor.

BEKLENEN MARMARA DEPREMİNE HAZIRLANIYORUZ

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada beklenen büyük Marmara depremine değindi. Marmara depremi olasılığının her geçen gün arttığını ve uzmanların olası tehlikelere dikkat çektiğini vurgulayan Gülen, şunları söyledi: “Deprem kuşağında bulunan ülkemizde hazırlıklarımızı tamamlamak için kaybedecek bir anımız bile bulunmamaktadır. İstanbul merkezli bir depremin olması durumunda, depremin şiddet ve merkezine göre ekonomik etkileri olacağı beklenmektedir. Marmara bölgesinde ülkemiz nüfusunun yüzde 30’u barınmaktadır. Sigorta sektörü olarak 1999 Marmara Depremi sonrasındaki çalışmalarımızın yanında geçen yıl ülkemizin 11 ilini vuran Maraş Depremleri sonrasında da yoğun şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Şirketlerimiz Kahramanmaraş depreminden çıkan dersler ile olası bir Marmara depremi için daha yüksek reasürans korumaları satın aldılar ve kapasitelerini arttırmaya devam ederken, sigorta ürünlerinin içerik ve yapısını, deprem riskinin daha yüksek oranda korunması için geliştiriyorlar. Sigortalılarımızın poliçelerindeki deprem içeriği ile ilgili daha fazla farkında olması için çalışmalar yapıyoruz.”

Haberin Devamı

ZORUNLU AFET SİGORTASI EKİME KALDI

Zorunlu Afet Sigortası (ZAS), Meclis’in açılacağı 1 Ekim tarihine kaldı. 2000 yılından bu yana DASK kapsamında uygulanan zorunlu deprem sigortası yerini yine DASK kapsamında zorunlu afet sigortasına bırakacak ve artık deprem sigortası olmayacak. ZAS, başta deprem ve sel olmak üzere heyelan, yer kayması, dolu, hortum, fırtına, yanardağ patlaması gibi bütün afetleri kapsayacak. ZAS’ın Meclis tatile girmeden vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi içinde yer alması bekleniyordu ancak kanun teklifine girmedi. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ZAS’ın haziran ayı sonu itibarıyla devreye alınacağını açıklamıştı. Son edinilen bilgiye göre ZAS, ekim ayında Meclis’in açılması ile gündeme gelecek.