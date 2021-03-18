Her 100 kişiden 69’u bankalardan şikâyetçi

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) yapılan 90 bin şikâyetten 69 binini bankalar ve finans kuruluşlarıyla ilgili talepler oluşturdu. KDK’nın 2020 istatistiklerine göre, kamu kurumlarının Ombudsmanlığın kararlarına uyma oranları da ortaya çıktı. Buna göre 2017 yılında kurumlar, verilen kararların yüzde 65’ini uygularken, bu oran 2018’de yüzde 70, 2019’da yüzde 75, 2020 yılında ise yüzde 76 oldu. Kamu kurumlarıyla ilgili talep ve şikâyetleri inceleyen Ombudsmanlığa geçtiğimiz yıl başvurularda yüzde 330’luk artış yaşandı. 2019 yılında 20 bin 968 şikayeti inceleyen Ombudsmanlık, 2020 yılında 90 bin başvuruyu sonuçlandırdı.

72 BİNİ AŞTI

Koronavirüs dönemini de içeren 2020 yılı şikâyet başvurularında en büyük payı yüzde 80’lik bir oranla ekonomi, maliye ve vergi alanı aldı. 2019 yılında tüm başvurular içinde bin 568 başvuruyla yüzde 7’lik pay alan ekonomi, maliye ve vergi başlıklarındaki şikâyet/talep başvuruları, 72 bin 418’e çıktı. Böylece ekonomi, maliye ve vergi başlıklarında şikayet oranlarında, bir önceki yıla kıyasla değişim yüzde 4 bin 518’e ulaştı.

Ekonomi, maliye ve vergi alanında yaşanan “çok ciddi artışta”, temel destek kredi talepleri hakkında yapılan başvurular etkili oldu. Kurumlarında işçi statüsünde çalışanların İş Kanunu’ndan ve iş akdinden kaynaklanan haklarına ilişkin şikayetlerde ise yüzde 200 artış olması dikkat çekti. İdareler bazında KDK’ya yapılan 90 bin şikayet başvurusunda yüzde 76’lık payla, banka ve finans kuruluşları öne çıktı.

Bankalar ve finans kuruluşlarıyla ilgili 68 bin 720 kişi şikayette bulundu. Gelen şikayet başvurularını inceleyen KDK, dosyaların yüzde 75’i için tavsiye kararı verirken, sadece yüzde 1’i için ret kararı aldı.

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