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Ekonomi
Haber Giriş: 22.01.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

Hepsiburada pandemi döneminde artan oyuncak trendlerini anlatıyor

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Hepsiburada pandemi döneminde artan oyuncak trendlerini anlatıyor
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Türkiye’nin ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, her yaştan ilgi gören oyuncakların 2020 yılı trendlerini açıkladı.

Hepsiburada’nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 yılına ait verilerine göre, pandeminin başından itibaren oyuncaklara talep ciddi artış gösterdi. Yıl boyunca 4 milyon oyuncağın talep gördüğü ve tüm oyuncakların gerekli hijyen tedbirleri alınarak sahiplerine ulaştırıldığı platformda, 2020’de en çok ilgiyi Lego, akülü araçlar, ilk yaş oyuncakları, figürler ve bebekler gördü. 

En çok hangi kelimeler arandı? Hepsiburada’da oyuncak kategorisi içinde en çok aranan kelimelerin ilk sırasında oyuncak araba geliyor; onu Barbie, Elsa, robot, unicorn, sesli oyuncak, eğitici oyuncak, Hot Wheels, Lego ve oyun hamuru kelimeleri takip ediyor. Oyuncaklara en çok ilgi gösteren şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa oldu. 

Pandemi döneminde oyuncaklara ilgi arttıPandemi süreci ile birlikte evde geçirilen zamanın artması, eğitimin eve taşınması ve ebeveynlerin evden çalışması gibi etkenler puzzle ve kutu oyunlarına olan ilgiyi artırdı. Bir önceki seneye göre 3 kat büyüme yaşanan bu kategorinin yanısıra eğitici oyuncaklar kategorisi ise, bir önceki yıla göre, 1,5 kat büyüdü. Ayrıca pandemi döneminde dış mekan oyuncaklarının ev içinde parkur oluşturabilmek amacıyla tercih edildiği gözlendi. Yine oyun parkularında çocukların aktivite ve hayal gücünü geliştirebilecek ve bu alanların tamamlayacısı evcilik oyuncakları da bu dönemde ailelerin en çok tercih ettiği kategoriler arasında yer alarak geçen yıla oranla 2.5 kat büyüdü.

2020’nin en çok tercih edilen oyuncakları

• Dede Süper Bambu Çubuklar 

• Diytoy Manyetik Tablet Alfabe Seti

• Uno Kartlar Renk ve Sayı Eşleştirmeli Klasik Kart Oyunu 

• Mindware Look Look (Bak Bak) Kutu Oyunu

• LEGO® Classic Orta Boy Yaratıcı Yapım Kutusu 

• Redka Dedektif Akıl Mantık Zeka ve Strateji Oyunu

• Jenga Denge Oyunu

• Play-Doh Oyun Hamuru

• Hot Wheels Beşli Araba Seti

• Monopoly Klasik Serisi

• Barbie Sonsuz Hareket Bebekleri 

Hepsiburada pandemi döneminde artan oyuncak trendlerini anlatıyor


2020’nin en çok talep gören oyuncak markaları

• Pilsan

• LEGO

• Barbie

• Monopoly

• Fisher Pice

Hepsiburada üzerinden satılan tüm oyuncaklara https://www.hepsiburada.com/oyuncaklar-c-23031884 linkinden kolayca ulaşılabiliyor.

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