Hepsiburada Nasdaq Borsası’nda

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Nasdaq’ta halka açılmamız, Türkiye’nin de küresel e-ticaret haritasında yerinin olduğunu kanıtlaması ve global teknoloji devlerinin arasına bir Türk şirketinin adını yazdırması adına son derece anlamlı bir gelişme” dedi.Emirdağ, uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin ve e-ticaretin gelecek hikayesine inanarak Türkiye’ye yatırım yapmalarının ve yatırım iştahının çok yüksek olmasının, Türkiye’deki diğer tüm şirketlere iyi bir örnek olacağına inandıklarını ifade etti.



Murat Emirdağ, “Hepsiburada Türkiye’den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen ilk ve tek yerli ve milli şirket. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL’lik işlem hacmine imza attık. Hepsiburada olarak, Türkiye’deki KOBİ’lerin, işletmelerin ve yeni girişimlerin işlerini büyütmelerine kaldıraç görevi yaparken aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Nasdaq’ta halka açılmamız, Türkiye’nin de küresel e-ticaret haritasında yerinin olduğunu kanıtlaması ve global teknoloji devlerinin arasına bir Türk şirketinin adını yazdırması adına son derece anlamlı bir gelişme” dedi.Emirdağ, uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin ve e-ticaretin gelecek hikayesine inanarak Türkiye’ye yatırım yapmalarının ve yatırım iştahının çok yüksek olmasının, Türkiye’deki diğer tüm şirketlere iyi bir örnek olacağına inandıklarını ifade etti. Murat Emirdağ, “Hepsiburada Türkiye’den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen ilk ve tek yerli ve milli şirket. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL’lik işlem hacmine imza attık. Hepsiburada olarak, Türkiye’deki KOBİ’lerin, işletmelerin ve yeni girişimlerin işlerini büyütmelerine kaldıraç görevi yaparken aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



KAPSAYICI İŞGÜCÜ



Hepsiburada’nın halka arzı için düzenlenen gong töreninde konuşan Nasdaq Başkanı ve CEO’su Adena Friedman Nasdaq’ta işlem görecek ilk Türk şirketi olması nedeniyle Hepsiburada’yı kutladı. Friedman, “Türkiye’de önde gelen bir e-ticaret platformu yaratmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programınız 2017 yılından bu yana 19 binden fazla kadın girişimciye ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde Hepsiburada platformunda yer alan işletmelerin yüzde 20’sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olması etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan bir girişimin, bu alanda çok daha önemli mesafeler kat ederek, sayısız kadının hayatında olumlu değişim yaratacağından kuşkum yok” diye konuştu.

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