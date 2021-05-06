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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Talep yağıyor... Haftalık kirası 6 milyon lira! Şimdiden 7 rezervasyon yapıldı

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Talep yağıyor... Haftalık kirası 6 milyon lira! Şimdiden 7 rezervasyon yapıldı

Yunan armatörü Aristotle Onassis’e ait süper yat Christina O’nun haftalık kirası 6 milyon 282 bin TL olarak açıklandı. Lüks yatta bir hafta tatil yapmak için şu ana kadar 7 rezervasyon yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kişisel izolasyonuna dikkat eden milyonerlerin tercihleri süper yatlar oldu. Yaz sezonuna kısa bir süre kala milyonerler izolasyon altında mavi suların tadını çıkarmaya başladı. Yunan armatörü Aristotle Onassis’e ait lüks yolcu gemisi Christina Onun haftalık kirası dudak uçuklattı.

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Talep yağıyor... Haftalık kirası 6 milyon lira Şimdiden 7 rezervasyon yapıldı

Elizabeth Taylor, Richard Burton ve Winston Churchill gibi bir çok ünlü isme ev sahipliği yapan Christina O adlı süper yatın sadece 1 haftalık kirasının 545 bin sterlik ( 6 milyon 282 bin TL) olduğu açıklandı. Kiralama şirketi Morley Yachts yaptığı açıklamada, lüks geminin Temmuz ve Ağustos aylarında haftalık 545 bin sterline (6 milyon 282 bin TL) kiralanabildiği ifade edilirken, şuana kadar 7 kişi tarafından rezervasyon talep geldiği belirtildi.

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