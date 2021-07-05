MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHepsi kuyruğa girdi! Türkiye'ye geliyor... "Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum"
GeriEkonomi Hepsi kuyruğa girdi! Türkiye'ye geliyor... "Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Hepsi kuyruğa girdi! Türkiye'ye geliyor... "Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri sürerken kapıda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, ana vatana gelişleri yoğun şekilde devam ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen çok sayıda gurbetçi, salgının etkisinin azalmasıyla vatan özlemini gidermek için sıla yoluna çıktı.

Hepsi kuyruğa girdi Türkiyeye geliyor... Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum

Sevinç gözyaşlarıyla geldiler Kapıkule Sınır Kapısından girişlere devam ediyorlar
Sevinç gözyaşlarıyla geldiler! Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişlere devam ediyorlar

"SINIRDAN GEÇİNCE TÜYLERİN HEYECANDAN DİKEN DİKEN OLUYOR"

Almanya'dan gelen Aydın Kaya, AA muhabirine Türkiye'ye geldiği için mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi. Sınırdan geçince duygulandığını belirten Kaya, "Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum. Aile olarak çok mutluyuz. Sınırda biraz bekleyebiliyoruz. Seve seve beklerim. Sınırdan geçince tüylerim heyecandan diken diken oluyor. 51 senedir gidip geliyorum, her seferinde aynı hissi yaşıyorum." dedi.

8
Avrupalı Türkler için Kapıkule’de aşı merkezi
Avrupalı Türkler için Kapıkule’de aşı merkezi

Turan Yıldız ise geçen yıl salgın nedeniyle memleketine gelemediğini bu yıl ailesiyle birlikte ülkeye giriş yaparken duygulandıklarını anlattı. Sevdikleriyle hasret gidereceklerini ifade eden Kaya, "Memleket gibisi var mı? Gezebileceğimiz yerleri gezeceğiz. Ayasofya Camisi açıldı, oraya gideceğiz. Türkiye'nin tüm güzelliklerini yaşamaya çalışacağız." diye konuştu.

Hepsi kuyruğa girdi Türkiyeye geliyor... Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum

Turgay Yalçınkaya da yolculuklarının sorunsuz geçtiğini belirterek, "Salgın nedeniyle geçen yıl gelememiştik. Bu yıl büyük bir hasretle geldik. 3 hafta kalacağız. Özlem gidereceğiz, tatilimizi yapıp ailemizle güzel zaman geçireceğiz." şeklinde konuştu.

‘Bu yıl yoğun gurbetçi gelişi bekliyoruz’
‘Bu yıl yoğun gurbetçi gelişi bekliyoruz’

Hepsi kuyruğa girdi Türkiyeye geliyor... Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi