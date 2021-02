Hepsi İstanbul'da satılık... Bu evlerin fiyatı yarı yarıya daha ucuz

Ev sahibi olmak isteyenler uygun fiyatlar için arayış içinde. Ancak yükselen maliyetler, konut kredi faizlerinin artması, tapu masrafı, emlak komisyonu derken evin fiyatının üstüne on binlerce lira daha para koymak gerekiyor.



Geçtiğimiz yıl kamu bankalarının başlatmış olduğu çok uygun faizli konut kredisi kampanyasıyla birlikte hem sıfır hem de ikinci el konutlarda stoklar neredeyse eritildi. Konut satışları pandemiye rağmen rekor kırdı. Stoklarda konutların azalması nedeniyle yeni yapılacak olan inşaatların maliyeti de arttı. Yeni inşaatların başlamasıyla birlikte satış fiyatları şu anki seviyelerden daha yüksek olması bekleniyor. Malzeme, arsa, işçilik ve faizlerin yükselmesiyle yeni yapılacak konutların da fiyatı bu doğrultuda yükseliyor.



İCRALIK KONUTLAR



Herhangi bir nedenle borç yükümlülüğünü yerine getiremeyenlerin konutları icra yoluyla satışa çıkarılıyor. Mağdur olan alacaklıların borçları da bu şekilde ödenmiş oluyor. İcradan satışa çıkan konutlar rayiç bedelin neredeyse yarısına kadar daha uygun fiyatla yeni sahiplerinin oluyor.



İnternet üzerinden icra ihalesine katılabilme imkanıyla birlikte çok kolay ev sahibi olunuyor. Ücretsiz olan UYAP E-Satış sitesine kayır olunarak taşınır, taşınmaz her ihaleye girilebiliyor.



İhaleye girmede önce açıklama kısmında alınacak mala ilişkin detaylı bilgilerin edinilmesi gerekiyor. Satın alınacak malın özellikleri, vergisi, hissesi kontrol edildikten sonra teminat yatırma işlemini gerçekleştiriliyor. İcra dairesinin belirttiği hesaba teminat yatırıldıktan sonra ilgili taşınmazın ihalesine katılma hakkını elde ediyorsunuz.



İnternet üzerinden ya da mezat salonuna giderek açık artırma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.



EV FİYATLARI ÇOK UYGUN



İhaleye çıkan evler için öncelikle bir ekspertiz gerçekleştiriliyor. Evin konumu, özellikleri, bulunduğu yere ilişkin tüm bilgiler aktarıldıktan sonra muhammen bedeli yani şu an satılsa edeceği değer ortaya çıkarılıyor. İhale ise genellikle muhammen bedelin yarısı kadar tutardan başlıyor. Örnek olarak 1 milyon liralık daire ihaleye 550 bin liradan çıkıyor.



İCRALIK KONUTLARA KREDİ ÇIKMIYOR



İcradan satılan konutlara mortgage kredisi çıkmıyor. Evi ya peşin olarak alacaksınız ya da eksik kalan kısmını bankadan ihtiyaç kredisiyle borçlanarak ya da yakın çevrenizden borç alarak satın alabilirsiniz.



3 YIL SATILAMAZ



İcradan alınan konutlar herhangi bir nedenle 3 yıl içinde satılırsa gelir vergisi kanununa göre ödeme yapılması gerekiyor. Ancak 3 yıl sonunda satışa çıkarılırsa herhangi bir vergi çıkmadan satış gerçekleştiriliyor. Bu da icralık dairelerin ticari amaç uğruna alım-satıma konu olmaması için getirilmiş kurallardan biri olarak öne çıkıyor.



İŞTE İSTANBUL’UN EN UYGUN FİYATLI EVLERİ

İlçe İhale başlangıç bedeli Muhammen bedeli Teminat bedeli Bağcılar Kirazlı 312.000 lira 600.000 lira 120.000 lira Sarıyer Rumelihisarı 1.469.150 lira 2.908.300 lira 581.660 lira Başakşehir İkitelli 432.000 lira 850.000 lira 170.000 lira Çekmeköy 360.000 lira 700.000 lira 140.000 lira Büyükçekmece Gürpınar 330.000 lira 640.000 lira 128.000 lira Bakırköy Şevketiye Mahallesi 1.129.000 lira 2.240.000 lira 448.000 lira Şişli Merkez 965.000 lira 1.900.000 lira 380.000 lira Beşiktaş Yıldız 415.000 lira 800.000 lira 160.000 lira

Not: Yeni yapılmış olan konutlardan seçilmiştir. Eski konutlar daha düşük fiyatlardan ihaleye çıkmaktadır.