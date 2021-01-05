MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHepsi ihaleye çıktı! Bu uçaklar satılıyor
GeriEkonomi Hepsi ihaleye çıktı! Bu uçaklar satılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
İlkay DİKİCİ - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Hepsi ihaleye çıktı! Bu uçaklar satılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hepsi ihaleye çıktı! Bu uçaklar satılıyor
Abone Olgoogle-news

Atatürk Havalimanı'nda uçuş ömrünü tamamlamış ya da iflas eden şirketlere ait uçaklar ihaleyle satışa çıkıyor. Dokuz uçak toplamda 3 milyon 70 bin lira bedelle ihale edilecek.

Atatürk Havalimanı’nda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış değişik tipteki 9 uçak satışa çıkarıldı. Uçakların ihaleleri 14 Ocak günü yapılacak.

Hepsi ihaleye çıktı Bu uçaklar satılıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı’nda bulunan çoğu iflas eden havayolu şirketlerine ait, uçuş ömrünü tamamlamış değişik tipteki dokuz uçağı toplam 3 milyon 70 bin lira bedelle açık ihale usulü satışa çıkaracak.
Hepsi ihaleye çıktı Bu uçaklar satılıyor


Türk sivil havacılık tescilinden düşülerek hurdaya ayrılan uçaklar için 14 Ocak günü saat 14.30'da DHMİ Genel Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak ihale şartnamesi ve satış protokolü DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan 250 lira karşılığında temin edilebilecek.
Hepsi ihaleye çıktı Bu uçaklar satılıyor

Satışa sunulan uçakların fiyatları ise şu şekilde, "TC-KET Tescilli Hava Aracı 210 bin lira, TC-SGB Tescilli Hava Aracı 500 bin lira, TC-MHK  Tescilli Hava Aracı 30 bin lira, TC-OYC Tescilli Hava Aracı 550 bin lira, TC-COA Tescilli Hava Aracı 550 bin lira, TC-OIM Tescilli Hava Aracı 550 bin lira, TC-TTB  Tescilli Hava Aracı 300 bin lira, TC-TTA Tescilli Hava Aracı 300 bin lira, TC-CHY Tescilli Hava Aracı 80 bin lira" Uçuş ömrünü tamamlayan uçaklar arasında Türk sivil havacılık tesciline giren tek Antonov An-12 tipi uçak da bulunuyor. TC-KET kuyruk tesciline sahip uçak 1994'te alındıktan sonra kısa bir süre uçup ardından 25 yıldır havalimanında terk edilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle