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Hepsi bir 'monitörde'

#Monitör#NASA#Twitter
Hepsi bir monitörde

Dizüstüyle yetinemeyenler ve masa üstünde hantal donanımlardan kurtulmak isteyenler için; yüksek performans ve bütünleşik tasarımlarıyla yerden tasarruf sağlayan hepsi bir arada bilgisayarların (monitör bilgisayarlar) artılarını ve eksilerini araştırdık...

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Sınırlı alana sahipseniz ve kendinize yeni bir bilgisayar bakıyorsanız, tercihinizi bir hepsi bir arada bilgisayar (AIO ya da monitör bilgisayar olarak da geçiyor) modelinden yana yapabilirsiniz. Hepsi bir arada bilgisayar modelleri, temel olarak bir bilgisayarın görev yapması için gereken tüm bileşenleri tek bir kasa içerisinde birleştiriyor. Hepsi bir arada bilgisayar aldığınız zaman ekstra monitöre ihtiyacınız da kalmıyor. Çünkü bilgisayarın ekran kartı, depolama birimi, güç kaynağı, işlemcisi ve diğer tüm donanım parçaları genellikle bir ekranın arkasına yerleştiriliyor. Bu konuda farklı tasarım tarzlarını kullanan, donanımları bacak içerisine entegre eden firmalar da bulunuyor. Hepsi bir arada bilgisayarlar bu yapıları sayesinde hem yer kaplamıyor hem de normal bilgisayarlara oranla çok daha rahat şekilde taşınabiliyor. Bünyelerinde yer alan portlar ile birçok harici donanım ürününe destek veren hepsi bir arada bilgisayarlar, istenirse harici bir monitör ile çalışma alanlarını ciddi şekilde genişletebiliyor.

KABLOLARDAN KURTULUN

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Hepsi bir arada bilgisayar modelleri, kurulan entegre yapı sayesinde sorunsuz bir kullanıcı deneyimini düşük gürültü oranı ve düşük enerji sarfiyatı ile birlikte sunuyorlar. Modellerin içerisindeki donanımlar, özenle seçildiği ve tüm kullanım şartlarına özel soğutma sistemleriyle donatıldığı için hata / sorun oranı olabilecek en alt seviyeye iniyor. Yerleşik olarak birer klavye, fare ve gövdeye entegre hoparlör sistemiyle gelen bu ürünler, kutudan çıkarır çıkarmaz bir dizüstü bilgisayar gibi kullanıma hazır hale geliyor. Bu ürünler sayesinde birçok kablodan kurtulmak da mümkün
oluyor.

DEZAVANTAJLARI NELER?

Satın alım konusunda mutlaka göz önünde bulundurulması gereken ilk olumsuz sayılacak durum, donanımsal güncelleme desteğinin olmaması. Güncel bir hepsi bir arada bilgisayarın genelde ekran kartını, ana kartını, işlemcisini, depolama birimini ya da RAM’ini değiştiremiyorsunuz. Bazı firmalar depolama ve RAM değişimine izin veriyor ancak büyük çoğunluk entegre yapıları tercih ediyor. Bu entegre yapı tamir konusunda da bazı olumsuzluklar yaratabiliyor. Bu tarz modellerin tamirleri garanti kapsamında sorunsuz olsa da garanti dışında büyük masraflar çıkarabiliyor. Ancak hepsi bir arada bilgisayarların özel tasarımları, çoğu zaman uzun yıllar sürecek sorunsuz bir deneyimi en başından garanti altına alıyor.

NASA DUYURDU: GÜNEŞE DOKUNDUK

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından üç yıl önce Güneş’e fırlatılan Parker Sondası, Güneş’in dış atmosferinin içine girdi ve buradan örnekler topladı. Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker, sadece dış atmosferi geçebildi ancak buna rağmen ilk defa insan yapımı bir nesne Güneş’e dokunmuş oldu.

SESLİ MESAJDA ÖN İZLEME

WhatsApp gelişmesini sürdürüyor. Firma tarafından yapılan güncelleme ile artık bir sesli mesajı göndermeden hemen önce dinleyerek kontrol etmek de mümkün oluyor. Bu sayede olası hatalar en başından engellenebiliyor.

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TWITTER VİDEOLARINDA ALTYAZI DÖNEMİ

Twitter, artık platforma yüklenen videolar için otomatik oluşturulan altyazılar sunuyor. Bu özellikle işitme engelliler için güzel görünen imkan, videoları sessiz izlemeyi tercih edenleri de memnun ediyor. Sunulan yeni özellik, “iOS, Android ve web” sürümlerinde aktif edilmiş durumda.

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#Monitör#NASA#Twitter

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