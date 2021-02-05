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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Hepsi 6 Ocak için görevlendirilmişti... Maliyetleri 500 milyon dolar

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Hepsi 6 Ocak için görevlendirilmişti... Maliyetleri 500 milyon dolar
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6 Ocak’ta yapılan ABD Kongre baskının ardından binaya konuşlandırılan Ulusal Muhafızları'nın maliyeti ortaya çıktı. 26 bin muhafız için yaklaşık yarım milyar dolar olduğu bildirildi.

ABD’li yetkililer, Kongre binasını korumak için başkente 4 bölgedeki 50 eyaletten getirilen yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız’ın maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Hepsi 6 Ocak için görevlendirilmişti... Maliyetleri 500 milyon dolar

Söz konusu maliyet tutarının muhafızların eyaletlerden Washington’a ulaşımı, maaşları, barınma, sağlık ve gıda gereksinimlerini kapsadığını belirten yetkililer, söz konusu tutarın muhafızlar gelecek ay başkentten ayrılana kadar ilgili masrafların karşılanmasına yetmesini beklediklerini kaydetti.

Ulusal Muhafızların gelecek ay ortasında başkentten ayrılması bekleniyor.

Hepsi 6 Ocak için görevlendirilmişti... Maliyetleri 500 milyon dolar

TRUMP YANLILARI, KONGRE'Yİ BASMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Hepsi 6 Ocak için görevlendirilmişti... Maliyetleri 500 milyon dolar

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongre'ye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.
Çıkan çatışmalarda, 1'i polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Hepsi 6 Ocak için görevlendirilmişti... Maliyetleri 500 milyon dolar

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