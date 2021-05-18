Henkel 2021 mali yılına ait sonuçları paylaştı

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi, tüm iş alanlarında ve bölgelerde, yüzde +13,0 ile çift haneli oranda organik satış büyümesi gerçekleştirerek kayda değer bir toparlanma ortaya koydu.

İlk çeyrekte salgınla ilgili piyasa dalgalanmalarının etkisini hisseden Beauty Care İş Birimi, yüzde +2,3 ile iyi bir organik satış büyümesini yakaladı. Tüketici iş birimi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla pozitif bir performans sergiledi. Profesyonel İş Birimi de birçok ülkedeki kuaför salonlarının kapalı olmasının devam eden etkilerine karşın, organik bir satış büyümesi gerçekleştirmeyi başardı.

İlk çeyrekte, Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nin önemli gelişmiş piyasalarında başlayan yavaşlamaya karşın, bu iş birimi yüzde +4,1 oranı ile çok güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirmeyi başardı ve başarılı gelişimini devam ettirdi. Hem Ev Bakım iş alanı hem de gelişmekte olan piyasalar çift haneli yüzde oranlarında büyüme ortaya koydu.

Yapıştırıcı Teknolojileri’nin tüm iş alanları ilk çeyrekte, geçen yılın Covid-19 salgınından halihazırda etkilenmiş olan aynı çeyreğine kıyasla, kayda değer bir toparlanma ortaya koymaya devam etti. Bölgelere göre dağılıma bakıldığında, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin gelişmekte olan piyasalarda çift haneli yüzde oranlarında organik satış büyümesi ortaya koyduğu görülüyor.

2021’in ilk çeyreğinde Beauty Care İş Birimi’nde satışlar hafif bir azalma göstererek 925 milyon Euro olarak gerçekleşti. Tüketici iş birimi alanında gerçekleşen organik satış değişimi, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla pozitif olarak gözlendi.

2021’in ilk çeyreğinde Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde satışlar nominal olarak yüzde -5,6 oranında azalarak, geçen yılın aynı çeyreğindeki 1,755 milyar Euro’nun ardından, 1,656 milyar Euro olarak gerçekleşti. İş birimi organik olarak (döviz kurlarına ve satın alma ve elden çıkarmalara gore ayarlanmış) ise satışlarda yüzde +4,1 oranında güçlü bir artış ortaya koydu. Büyüme önemli oranda fiyat odaklı gerçekleşirken, hacimlerde de pozitif bir artış yaşandı.

2021 yılının ilk üç ayında yaşanan iş gelişmeleri ve gelecek üç çeyrekteki iş performansına ilişkin varsayımları esas alan Henkel Yönetim Kurulu, 2021 mali yılı için olan hedefini artırma kararı aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı içerisinde küresel ekonomik büyümede yaşanan keskin düşüşün ardından, mevcut tahminlerde endüstriyel talebin 2021 yılı içerisinde toparlanma kaydedeceği ve çeşitli tüketici ürünleri kategorilerinin yılın kalan kısmında normale döneceği öngörülüyor. Bunun yanında, yayılma oranları ve aşılamaya dair gelişmelere hakim olan belirsizlik aynı şekilde, salgının kontrol altında tutulmasına yönelik kısıtlamalarda da geçerliliğini sürdürüyor.

İlgili koşullar göz önüne alındığında Henkel’in hedefleri, endüstriyel talebin ve kuruluş için önem taşıyan tüketici ürünleri iş birimleri alanlarının – özellikle de Profesyonel iş birimi – bazı örneklerde kayda değer şekilde toparlanacağı varsayımına dayanıyor. 2020 yılında, salgın nedeniyle talep artışı yaşayan tüketici ürünleri iş birimlerinin yılın devamında normale dönmesi bekleniyor. Aynı zamanda, yılın ilerleyen dönemlerinde önemli bölgelerde yer alan Retail ve endüstriyel iş birimlerinde ya da üretim tesislerinde – özellikle de 2020 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşenin aksine – büyük ölçekli bir kapanma olmayacağı öngörülüyor.

Bu faktörler hesaba katılarak, Henkel Grup için 2021 mali yılında yüzde +4,0 ile +6,0 oranları arasında bir organik satış büyümesi elde edilmesi bekleniyor. (önceki hedef: yüzde +2,0 ila +5,0).

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