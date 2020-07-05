MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHendek'teki patlama bölgesinde iş müfettişleri görevlendirildi
GeriEkonomi Hendek'teki patlama bölgesinde iş müfettişleri görevlendirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Hendek'teki patlama bölgesinde iş müfettişleri görevlendirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hendek'teki patlama bölgesinde iş müfettişleri görevlendirildi
Abone Olgoogle-news

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcısının görevlendirildiği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle