AA
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Hendek'teki patlama bölgesinde iş müfettişleri görevlendirildi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcısının görevlendirildiği bildirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Selçuk, paylaşımında, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında." ifadelerini kullandı.
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