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Hemşireler zam istedi

#Hemşire#ZAM#Meclis
Hemşireler zam istedi

Mecliste siyasi partilerin ortak önergesi ile pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri de dahil olmak üzere 5 bin lira zam uygulanması kararlaştırılmıştı. Doktorların maaş artışlarına ilişkin düzenlemenin kabul edilmesinin ardından sağlık sektöründe çalışan hemşire, ebe ve teknisyenler de zam istedi.

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları açlık sınırında maaş aldıklarını belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Ellerinde taşıdıkları pankartla Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapan sağlık çalışanları “Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız” ve “Sadaka değil hakkımızı istiyoruz” sloganları attı. İstanbul Aile Sağlığı Hemşire ve Ebe Derneği Başkanı Vildan Aydın grup adına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizler açlık sınırında ücretlerle, iş güvencesi, özlük hakları olmadan çalışıp üstüne bir de dövülürken, öldürülürken siz neredesiniz? Bize daha ne kadar kulaklarınızı tıkayacaksınız? Bugün enflasyon değerleri ve ağır vergi yüklerimiz hesaplandığında ceza adı altında yapılan kesintiler dikkate alındığında sağlık emekçileri neredeyse yılın 3 ayını ücretsiz çalışmış oluyor. Sorun belli, çözüm belli, çözecek kişi ve kurumlar belliyken çözülmemesi kötü niyet değil de nedir? Sayın yetkililer biz size ne yaptık? onuruna yakışır şekilde yaşamamızı sağlayacak ücret ve çalışma koşullarını düzeltmeye davet ediyoruz.”

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#Hemşire#ZAM#Meclis

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