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Ekonomi
Haber Giriş: 10.03.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Hem su geçirmiyor hem sağlıklı

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Hem su geçirmiyor hem sağlıklı
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1993 Yılında Kurulan Scooter Ayakkabı Su Geçirmez Özelliği olan Watertight teknolojisini ilk defa Türkiye ile buluşturan marka olarak bir yeniliğe daha imza attı.

Scooter Ayakkabı su geçirmeyen ayakkabı modellerinin yanında üretim de kullandığı yeni teknolojileri ile  nefes alan Bot ve Ayakkabıları satışa sunarak müşterilerin daha sağlıklı bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Outdoor Ayakkabı ve Bot modellerinin yanında günlük giyim için kullanılabilecek Ayakkabıları ile de sezona iddialı başlayan Scooter Ayakkabı Spor Ayakkabı Modelleri ile de koleksiyonunu zenginleştirdi. 

‘’Sadece Ayakkabı Satmıyoruz’’ 

Scooter Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zuhal Şerafettinoğlu, Scooter Ayakkabı olarak müşterilerimize sadece ayakkabı satma hedefi ile hareket etmediklerini, müşterilerine güzel bir deneyim yaşatmayı her zaman önemsediklerini belirtti.

Hem su geçirmiyor hem sağlıklı

Su geçirmez Ayakkabı ve Botlarımız ile Müşterilerimize her türlü koşullarda  istediklerini yaşayabilecekleri modeller  sunduklarını belirten Zuhal Şerafettinoğlu ; bizim için müşterilerimizin sağlığı  ön plandadır. Üretim de kullandığımız yeni teknolojiler ile müşterilerimize nefes alan ayakkabı ve bot modelleri sunarak sağlıklı ayakkabılar kullanmalarını sağlıyoruz. Son dönem de ayak sağlığı konusunda insanlarımızın daha da bilinçlendiğini görüyoruz. Uygun fiyatlara da ayakkabı alabilirsiniz ama bu ürünlerin kaliteli ve sağlık açısından standartlara uygun olması daha önemlidir. Ayakkabı da kullanılan malzemelerin testlerden geçmemiş ,kontrolsüz bir şekilde satışa sunulması insan sağlığı açısından  tehdit oluşturabiliyor. Bu sebeple Ayakkabı almadan önce ,ürünün garantisinin olup olmadığını ve aldığınız yerin güvenilirliğini  sorgulamak gerekir. 

E-Ticaret Hedefimiz 2022’de Türkiye Ciromuzun % 50’sine ulaşmak 

Türkiye’yi ilk olarak Nefes alan ve Su Geçirmez özellikli Ayakkabıları ile buluşturan Scooter Ayakkabı dijitalleşme sürecine de  büyük yatırımlar yapmaya başladı.600 satış noktasının yanında 2020 Haziran ayında Online Satış Stratejilerini güncelleyerek yeni bir organizasyon ve teknolojik yatırımları ile Online Satış Hedeflerini yükseltti. Scooter Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zuhal Şerafettinoğlu; 2022 yılında Türkiye cirolarının % 50’sini E-Ticaret Satış Kanalından gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. 

Hem su geçirmiyor hem sağlıklı

2020 Yılında pandemininde etkisi ile dijital yatırımları hızlandırdıklarını belirten Zuhal Şerafettinoğlu ; İnsan kaynakları başta olmak üzere IT ve diğer alt yapı çalışmalarının devam ettiği ve her geçen gün büyüyen organizasyonları ile Dijitalleşme de güçlü adımlar attıklarını söyledi. E-Ticaret satış kanalımıza Türkiye’de yatırımlarımıza devam ederken , bir yandan da E-İhracat ile Dünya Pazarına yönelik çalışmalarımızda devam etmektedir. Hedefimiz ilk aşamada 200 ülkede ürünlerimizi online üzerinden müşterilerimiz ile buluşturmak ve 2030 yılına kadar Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerinde bilinen global bir ayakkabı markası olmaktır. 

E-TİCARET SATIŞLARIMIZ İLK 6 AYDA 10 KAT ARTTI 

2020 yılının Haziran ayında Scooter Ayakkabı  Dijital Pazarlama Müdürü görevine getirilen Mehmet Fatih Yıldırım ; hedeflerinin 2022 yılında , yıllık 30 Milyon Ciro olduğunu ifade etti. Markaların en yüksek ciroyu kendi satış sitelerin de yapmaları gerektiğini belirten Mehmet Fatih Yıldırım;  kendi sitelerinin ilk 6 aylık dönem de bir önceki yıla göre 10 kat satışlarını arttırdıklarını ve toplam satışları içerisinde  birinci sırada kendi sitelerinin olduğunu söyledi. Pazaryerleri ile başarı yakalayan markalar uzun vadede problem yaşayabilirler. Markalar kendi sitelerine yatırım yaparak hem maliyetlerini düşürebilir hem de  kendi stratejilerini rahatça uygulayabilirler. Ayrıca Pazaryerine verilen komisyon oranlarını kendi pazarlama faaliyetlerinde kullanarak daha fazla sadık müşteri oluşturmaları da mümkün. 

Hem su geçirmiyor hem sağlıklı

‘’Online’da En Önemli Faktör Güvenilirlik’’ 

Scooter Ayakkabı Dijital Pazarlama Müdürü Mehmet Fatih Yıldırım;  E-Ticaret üzerinden alışveriş yapan müşterilerin güvenilirlik konusunda halen kaygıları var, bu kaygılarda müşterileri  alışveriş tercihinde  Markaların kendi sitelerine yönlendirmektedir.Bu durumun sebebi ise  müşterilerin  yaşadığı bir sorunda muhatap bulma konusunda markaları daha güvenilir olarak görmesidir. Scooter Ayakkabı olarak Crm departmanımıza ulaşan tüm problemler müşteri memnuniyeti  sağlanarak olumlu sonuçlandırmaya özen gösteriyoruz, ayrıca  Scooter Ayakkabı olarak sektörde farkındalık yaratan  diğer bir hizmetimiz olan aynı gün kargo uygulamasının da  müşteri memnuniyeti konusunda önemli bir yeri bulunmaktadır.

Gelen siparişlerimiz  aynı gün kargoya teslim edilerek müşterilerimize hızlı bir şekilde ulaştırıyor ve teslim sürelerimizi kısaltıyoruz. Bu durum  müşterilerimiz de  hem memnuniyet hem de güven açısından önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Sektör de çok fazla oyuncu var. Sizin herkesten farklı kılan bir nedeniniz olmalı. Diğer bir deyişle müşterilerimizin sizi tercih etmesi için bir nedeni olmalı. İşte o nedeni siz ortaya koymalısınız Biz de bu yönde müşterilerimizin beklentilerine yönelik çalışmaları yapmaktayız.

Scooter Ayakkabı Türkiye’de scooter.com.tr resmi online satış sitesin de tüm ürünlerini müşterileri ile buluşturmaya devam ederek, Mağazaların da olmayan Online özel ürettiği modelleri ile müşterilerinin daha da fazla çeşide ulaşmasına olanak sağlıyor.

https://www.scooter.com.tr/

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