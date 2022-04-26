Hem öğreniyor hem üretiyorlar: Bu okullar fabrika gibi

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Meslek liselerinin, 2022 yılının ilk üç ayındaki üretim kapasitesi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 225 arttı ve 33 milyon 490 bin lira ciroya ulaştılar. Bu rakama en çok katkı veren üç okul 7 milyon 933 bin lira ile ‘Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’,7 milyon liralık üretimle ‘Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ ve 6 milyon 500 bin lira ile ‘İstanbul Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ oldu. İstanbul ve Gaziantep’teki okullar birer yemek fabrikası gibi üretim yaparken Ankara’daki okul, mobilya ve tesisat ağırlıklı çalışıyor. Gaziantep’teki okulun mutfağından Fırat Kalkanı Bölgesi’ndeki Cerablus ve Elbab hastanelerine de yemek çıkıyor. Fabrika gibi çalışan okulların müdürleri çalışmalarını kaç öğrenciyle gerçekleştirdiklerini ve yapılan üretimin öğrencilere hem maddi kazanç hem de bilgi düzeyinde neler kazandırdığını anlattı.

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BİLGİSAYAR, SIRA, DOLAP ONLARIN İŞİ

İlk üç aylık periyotta meslek liseleri arasında en fazla ciro elde eden okul olan bin 50 öğrencili Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Müdürü Cumali Yerdelen, “Okulumuzda üretim faaliyetinde bulunan 6 alan var” dedi. Bu alanların tamamının durmadan çalıştığını söyleyen Yerdelen verdikleri hizmetleri şöyle anlattı: “Metal teknolojisinden iklimlendirmeye bir çok alanda üretim yapıyoruz ancak bilişim, mobilya ve metal alanları yılın ilk bölümünde üretime en çok katkı veren bölümlerimiz oldu. Temel eğitimde bir çok okulda ders materyallerinin kurulumunu biz yapıyoruz. Eğer bir ilde bir okula bilgisayar kurulacaksa öğrencilerimiz bu konuda çalışıyor. Aynı zamanda metal ve mobilya alanlarındaki öğrencilerimiz okullar için sıra ve dolap üretimi yapıyor. Elektrik bölümümüz ise okulların tesisat işleriyle görevli.

Üreterek eğitimin daha faydalı olacağına inanıyoruz. Çocukların uygulama yapma şansı bulması onlar için son derece faydalı, çünkü bu tarz öğrenme daha kalıcı oluyor. Geçen sene 3 milyon 200 bin ciromuz vardı. Bu sene yeni projelerle ilk üç ayda bu rakamı ikiye katladık.”

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HASTANELERE YEMEK OKULDAN GİDİYOR



İkinci sıradaki Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yiyecek İçecek Hizmetleri, Makine Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojileri alanları olmak üzere 3 bölüm bulunuyor. Fabrika gibi çalışan okulda 7 milyon liralık ciroyu yapan ise yalnızca Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü. Okulun 890 öğrencisinin 250’si bu bölümde okuyor. Okul Müdürü Selçuk Eroğlu çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

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“Okulumuzda faaliyet gösteren mutfakta her gün 20 bin kişilik yemek üretiliyor. Bu yemekleri Yavuzeli Devlet Hastanesi, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kadın konuk evleri, taşımalı eğitim öğrencileri ve İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne gönderiyoruz. Ayrıca Fırat Kalkanı Bölgesi’nde yer alan Elbab ve Cerablus hastanelerine de yemek sağlıyoruz. 43 öğrencimiz mutfakta diğerleri farklı alanlarda görev yapıyor. Bin metrekarelik 3 atölyemiz var. Çalışma alanlarımızı ve üretim kapasitemizi fabrikaya benzetiyorlar ancak bir fabrikanın bize yetişebileceğini sanmıyorum. Çalışma sistemimizde yarının hazırlığı bu günden yapılır. Yemek listesi, nereye kaç kişilik yemek gideceği önceden belli. Gece 03:00’te usta öğretmenlerimiz gelir işe başlarlar. 06:00’da da öğrencilerimiz bu çalışmaya dahil olur. Yemek çıkmaya başladıktan sonra da dağıtımı yapılır. Öğrenciler burada hem eğitim alıp hem de iş tecrübesi kazanırken aynı zamanda gelir de elde ediyorlar. Bu kazanç aylık bin 500 lira ile asgari ücret arasında değişiyor. Yaptığımız çalışmalarla ilgili öncelikli hedefimiz hizmet verdiğimiz kurumların sayısını artırmak. 3 ayda elde ettiğimiz 7 milyon liralık üretim kapasitesini artırıp ayda 6 milyon liralık ciroya ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu konuda büyük bir devlet hastanesi ile görüşme halindeyiz eğer o anlaşmayı da yaparsak hedeflediğimiz rakamlara ulaşmış olacağız.”





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Yüksek kapasiteli bir yemek fabrikasına benzeyen diğer bir okul ise İstanbul Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulun müdürü Süleyman Çakır da nasıl çalıştıkları şöyle özetledi:

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“Okulumuzda kayıtlı 220 öğrencimiz var. Kamu kurumlarına ve özel şirketlere yemek üretimi yapıyoruz. Kapasitemiz 10 bin ancak şimdilik günde 6 bin kişilik yemek çıkarıyoruz. Mutfakta 30, uygulama otelimizde 6 öğrenci çalışıyor. Ayrıca öğrencilerimiz Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ndeki tesisimizde de yerinde üretim yapıyor. Hastane çalışanlarına, doktorlara, refakatçilere yemeği öğrencilerimiz sağlıyor. Üretimin başında eski mezunlardan usta öğreticilerimiz var. Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İşitme Engelliler Okulu, Ayşe Erkan Kız İmam Hatip Lisesi gibi kurumların yemeklerini de biz gönderiyoruz. Üretim arttıkça ciromuz yükseldi ancak bizim temel amacımız ciro yükseltmektense mümkün olduğu kadar çok öğrenciyi sürece dahil etmek. Öğrencilerimiz tecrübenin yanında para da kazanıyorlar. Sadece geçen ay 100 öğrenciye 73 bin lira ödeme yaptık. Bunun içerisinde 100 lira kazanan da var 4 bin 300 lira kazanan da.”

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Üst düzey üretim kapasitesine sahip olan mutfak bundan yaklaşık 2 yıl öncesine kadar yıkık dökük bir haldeydi. 1 milyon liralık bir yatırımla burası modern bir yemek fabrikasına dönüştürüldü.