Hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı... Orjinal diye aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme... Kremlinden açıklama: Operasyon suresini Putin belirleyecekRusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme... Kremlin'den açıklama: 'Operasyon suresini Putin belirleyecek'#Rusya
NATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupada savaş varNATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupa'da savaş var!#RUSYA
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı#Zelenski
Ukraynada halk panikte Dikkat çeken kareler...Ukrayna'da halk panikte! Dikkat çeken kareler...#Rusya
Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı Çinden ilk açıklama büyük tepki topladıSon dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı#RUSYA
Kievde büyük bombardıman Canlı yayına yansıdıKiev'de büyük bombardıman! Canlı yayına yansıdı#Ukrayna
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Rusyanın saldırısı sonrası Lucescu: Ben korkak değilim...Rusya'nın saldırısı sonrası Lucescu: 'Ben korkak değilim...'#Rusya - Ukrayna
Hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı... Orjinal diye aldı Başına gelmeyen kalmadıHem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı... Orjinal diye aldı! Başına gelmeyen kalmadı#Ekspertiz
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Ünlü türkücü Güler Işıkın zor günleri...Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Ünlü türkücü Güler Işık'ın zor günleri...#Güler Işık
Meghan beni çıplak gördü ve dalga geçtiMeghan beni çıplak gördü ve dalga geçti#Meghan Markle
HABERLEREkonomi Haberleri

Hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı... Orjinal diye aldı! Başına gelmeyen kalmadı

#Ekspertiz#Otomobil Satışı#Son Dakika
Hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı... Orjinal diye aldı Başına gelmeyen kalmadı

Eskişehir’de satıcısının ekspertiz kontrolünden geçirerek tamamen orijinal diye satılan otomobilin hem ekleme hem de 4 kapısının daha önceden değişmiş olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Eskişehir’de bir vatandaş satıcısının ekspertiz raporunu göstererek sattığı otomobili, kendisi kontrole sokmadan satın aldı. Daha sonra şüphe üzerine aracı tekrar ekspertiz kontrolüne sokan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı.

Yapılan kontrolde sözde tamamen orijinal diye satılan otomobilin arka ve ön kısmının farklı modellerde olduğu, 4 kapısının daha önceden değiştiği anlaşıldı. Ayrıca aracın ön cam direğinde, tavanında, arka kapılarında kesme olduğu; hava yastığının tamir gördüğü ve ön direklerin de işlemli olduğu ortaya çıktı.

Gözden Kaçmasın

Rusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme... Başkentte patlama, Hiç bu kadar yakın olmamıştıRusya Ukrayna savaşında sıcak gelişme... Başkentte patlama, 'Hiç bu kadar yakın olmamıştı'Haberi görüntüle

“ZARAR 100 BİN TL’NİN ÜZERİNDE OLABİLİR”

Otomobil sahibinin ekspertiz kontrolü için işletmelerine geldiğini aktaran Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, araçla ilgili ortaya çıkan maddi zararı İHA muhabirine anlattı. Zararın yaklaşık 100 bin TL olduğunu belirten Tosun, "Bu araçtaki durum biraz farklı, satıcının orijinal diye almış olduğu bir araç. Ona satan arkadaş ‘eksper raporu yaptırdım, bir daha gerek yok’ demiş. O da gerek görmeden gidip almış. Eksper raporundaki küçük yazılardan şüphelenerek aracı bize getirdi. Getirdiği araçta 4 kapı değişen çıktı. Eklemeden hariç. 4 kapı değişen bir araçta en aza, 30-40 bin TL masraf çıkıyor. Bu da herkesin canını yakar. Harici aracın direklerinde işlem, kesme var. Detaylı incelediğimiz zaman bu aracı, 2 farklı araçtan topladıklarını gördük. Ciddi bir zararı oluştu. Galiba 100 bin TL’nin üzerindedir. Satan kişiye ulaşınca, ‘ne yaparsan yap, beni uğraştırma’ diye bir cevap aldı. Herkese tavsiyem, araç alış ve satışlarında kimseye güvenmemeleridir” diye konuştu.

Haberin Devamı

Hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı... Orjinal diye aldı Başına gelmeyen kalmadı

“ARAÇ ALICILARI ANLAYAMAZ”

Araç satın almak isteyenlere de konuyla ilgili uyarı ve tavsiyede bulunan Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, “Araç alıcıları anlayamaz. Zaten kesinlikle bakmasınlar çünkü yanılıp ekspere gitmezler. Bakmamaları daha hayırlıdır. Güzel bir ekspertiz araştırıp giderseler, mağduriyetler olmaz. Maddi anlamda da sorun yaşamazlar. Değişenler veya motorundaki arızalar can yakıyor” dedi.

Gözden Kaçmasın

NATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupada savaş varNATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupa'da savaş var!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekspertiz#Otomobil Satışı#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna