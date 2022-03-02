Hem Arap ülkeleri hem de Avrupa'ya gönderiliyor! Kilosu 500 TL'den satılıyor

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Birçok ürünün ilk hasadının yapıldığı Mersin’in Erdemli ilçesinde örtü altına yetiştirilen kayısı ağaçları çağlalarını verdi. Bu yıl kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle soğuklamasını istenilen düzeyde alan kayısı ağaçları beklentinin üzerinde meyve tuttu. İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'ndeki seralarında kayısı yetiştiren Kil ailesinin bahçesinde ise ilk hasat gerçekleştirildi. Hasadın yapılmasının ardından çiftçiye destek amaçlı ilk bir kilogramı 500 TL’den alıcı buldu.

2 dekar alanda kayısı seralarının olduğunu belirten İlyas Kil, "Türkiye’de ilk turfanda kayısıyı bu bölgede yetiştiriyoruz. Çok şükür geçen sene de aynı tarihte çağlayı hasada sunduk, bu sene de aynı oldu. Kayısı çağlası erik ve bademden sonra rağbet görmeye başladı. Şu anda Türkiye pazarında 3 senedir rağbet görüyor. Geçen sene yurt dışına da gitti. Çok şükür memnunuz" dedi.

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VERİM İYİ, KATAR VE DUBAİ'YE GİDİYOR

Daha önce açıkta kayısı üretimi yaptıklarını 4 yıldır ise örtü altında sürdürdüklerini anımsatan Kil, "Bu sene verim de iyi. Geçen sene bu verimi yakalayamadık. Çünkü kayısının belli bir zamanda soğuklaması lazım. Bu sene çok iyi oldu, soğuklamasını iyi aldı, verimi güzel. Kayısı çağlası önce Katar, Dubai gibi Arap ülkelerine sonra Avrupa’ya gidiyor. Turfanda olunca fiyatlar hem alan satıcı için hem de bizim için memnun edici" diye konuştu.

Meyve alım satımı yaptığını aktaran Abdullah Aykut ise, "Genellikle turfanda hasat döneminde yeni dünya ve kayısı da bu bölgede çalışıyoruz. Kayısı çağlasının ilk hasadı olduğu için ilk bir kilogramını 500 TL’den aldık, çiftimize destek olsun diye. İnşallah ilk hasadı yaptığımız için güzel geçer" ifadelerini kullandı.

Kendi takiplerinde örtü altına kayısı üretimi yapıldığına dikkat çeken Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu da, "Açık alanda da üretim yapıyoruz. Fakat biz örtü altına hasadı 70 gün öne aldık. Burada bizim işlemlerimiz Kasım ayında başlıyor. Budama ile başlıyoruz, bakım ve besleme ile devam ediyoruz. Şu an ara ürün olarak çağla hasat ediyoruz. Ana ürün olarak kayısıyı da bir ay sonra hasat yapacağız. Biz burada örtü altında kayısı dışında üzüm, dut ve erik üretimi de yapıyoruz. Yani bir nevi Akdeniz iklimini burada değerlendiriyoruz. Üretimde önceliğimiz insan sağlığı bunun için de bambus arısı ile doğal arılardan faydalanıyoruz. 12 ay 4 mevsim üretimi devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.