‘Hello Türkiye’ kampanyası

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Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan tanıtım videosu, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tanıtım videosunda Türkiye’nin farklı yerlerindeki yabancı turistlerin kendi telaffuzlarıyla “Hello Türkiye” diyerek mesajlarını gönderdiği görüntüler yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, aralık ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye’nin adının uluslararası mecralarda sadece “Türkiye” olarak kullanılmasına yönelik genelgenin yayımlandığını hatırlatarak, bu kararın söylem birliğinin sağlanması ve uluslararası arenada Türkiye markasının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. Altun, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi dilde ve iletişimde de kendi benliğini ve kimliğini güçlendirdiğini vurguladı.

MARKA OFİSİ

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Türkiye markasını güçlendirmek için bir Türkiye Marka Ofisi oluşturacaklarını bildiren Altun, bu ofisin Türkiye’nin küresel marka kimliği alanında çalışmalar yapacağını ve ülke imajı ile marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Söz konusu ofisin özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışacağına işaret eden Altun, “Burada toplumumuzun her kesiminin hassasiyet göstermesi, destek vermesi çok önemli. Kamu kurumlarımızın, STK’larımızın, akademi dünyamızın, basınımızın çalışmalarında, yazışmalarında, faaliyetlerinde, gittikleri organizasyonlarda ülkemizin ismini ‘Türkiye’ olarak kullanmaları ve telaffuz etmeleri bizim için çok önemli. Topyekün bir şekilde hareket ederek Türkiye markasını tüm dünyada daha da güçlendirebiliriz” dedi.