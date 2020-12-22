Helal üretim pazarı 7 trilyon dolara ulaşacak

6. Dünya Helal Zirvesi, Pullman İstanbul Hotel&Convention Center’da başladı. Bu yıl “Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal” başlığıyla düzenlenen ve helal sektör oyuncularını ile yatırımcılarını bir araya getiren zirvenin açılışında konuşan SMIIC Genel Sekreteri Övüt, helal standartlarının önemini anlattı.

10 YILDA HIZLI GELİŞİM



İnsanoğlunun hayat standartlarının yükselmesinin öneminden bahseden Övüt, “Helal sektörü standardizasyondan ayrı düşünülemez. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Helal ile standardizasyonu profesyonel bir çatı altında bir araya getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Övüt, son 10 yılda helal sektörünün küresel bir boyuta ulaştığını kaydederek, sektörle ilgili 11 helal standardı yayımladıklarını bildirdi.



İŞBİRLİĞİ ARTMALI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kültür ve dayanışma ağı oluşturan helal ürünlerin öneminin tüm dünyada giderek arttığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Gıdadan turizme, ilaçtan giyime birçok sektörü bünyesinde barındıran helal pazarının büyüklüğü 4 trilyon doları aştı. 2 milyar Müslümanın helal ürünlerine olan talep artışıyla beraber bu rakamın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Elbette bu rakamlara ulaşabilmek adına, helal ürün sertifikasyon çalışmalarını daha da hızlandırarak, Müslüman dünyasında işbirliğini artırmalıyız.”