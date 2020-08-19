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Ekonomi
Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

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Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz” dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından dün akşam yaptığı paylaşımda, “Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında ayrıca görüntülü bir grafiğe de yer verdi.

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