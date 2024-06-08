‘Hedefimiz yapay zekâ yıldızları’

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Dünya hızla dijitalleşiyor, ama dijital becerilerin artışı aynı hızla gerçekleşmiyor. Bu konuda sizin önemli tespitleriniz var. Bunları bizimle paylaşır mısınız?

Ülkelerin dijital dönüşümle ortaya çıkabilecek kazanımları elde edebilmesinin koşullarından biri, toplumun buna ayak uyduracak becerilere sahip olması. Toplumun dijital beceri sahipliğine ilişkin göstergelere bakıldığında, Türkiye için önemli bir gelişim alanı olduğu görülüyor.

Politika Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle hazırladığımız “Dijital Türkiye 2030 Raporu”na göre, Türkiye’de bireylerin yüzde 30’u en az temel düzeyde dijital beceriye sahipken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu oran yüzde 54 düzeyinde. Öte yandan, AB’nin resmi hedefi, 2030’da bunu yüzde 80’e çıkarmak. AB’nin 2030 hedefinin Türkiye tarafından yakalanabilmesi için dijital beceriye sahip nüfus oranının her yıl yüzde 12 (3.7 milyon kişi) artması gerekiyor.

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Dijital Toplum hedefine ulaşılması için dijital becerilerde eşitsizliklerin azaltılması lazım. Biz Vodafone Vakfı olarak bu alanda pek çok proje yürütüyoruz. Çocukların dijital yetkinliklerini artırarak onları geleceğe hazırlıyoruz. Kadınların dijital becerilerini geliştirerek hem teknolojinin getirdiği yeniliklerle günlük hayatlarını kolaylaştırıyor, hem de iş hayatına katılabilmelerine destek oluyoruz. Şimdi de gençlerin yapay zekâ alanındaki yetkinliklerini artıracak yeni bir proje başlattık.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel

Bahsettiğiniz bu yeni eğitim projenize geçmeden önce, yapay zekâ alanına neden yöneldiğinizi açıklar mısınız? Sizce bu alanda bizi nasıl bir gelecek bekliyor?

Son yıllarda özellikle üretken yapay zekânın popüler hale gelmesiyle birlikte herkesin hayatına girdiğini görüyoruz. Teknolojinin gücüne inanan bir şirket olarak, yapay zekânın pozitif dönüşüm sağlayacağına inanıyoruz. Global anlamda bu trendin çok hızlı bir şekilde artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Küresel Yapay Zekâ Etki Endeksi’ne göre, yapay zekânın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşması bekleniyor.

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Yapay zekâ konusunda ülkemizdeki gençlerin eğitim almasını önemsiyoruz. Türkiye’nin bu konuda öncü ülkeler arasında yer alması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Nitekim, Bakanlığımız da yapay zekâ müfredatını 7. ve 8. sınıflar için hazırladığını ve bu sınıflarda yapay zekânın seçmeli ders olarak okutulmasının hedeflendiğini duyurdu.

YENİ PROJEYE GEÇİŞ

Yeni projeniz “Yapay Zekâ Yıldızları”, önceki projeniz “Yarını Kodlayanlar”ın devamı olarak doğdu. “Yarını Kodlayanlar” projenizden istediğiniz verimi aldınız mı? Nasıl bir geçiş söz konusu olacak?

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, 8 yıl boyunca, ülkemizin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş ve algoritma mantığı gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verdik. Toplamda 81 ilde 400 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Türkiye’de Scratch kullanıcı sayısının 2 milyonun üzerinde olduğu düşünülürse, ülkemizde her 5 çocuktan 2’sinin “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında kodlama eğitimi aldığını söyleyebiliriz. “Yarını Kodlayanlar”ın kapsamını “Bu Atıklar Kod Yazıyor”, “Yeşil Gezegen”, “Köy Okulları” ve “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” gibi projelerle genişleterek daha fazla kişiye erişim sağladık.

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Trendler çok hızlı değişiyor. Değişen dijital dünyada yapay zekâ çok önemli bir role sahip. Dolayısıyla, “Yarını Kodlayanlar” da teknolojinin genel gidişatına uygun olarak yeni bir aşamaya geçiyor. Bununla birlikte, “Yarını Kodlayanlar” projesi, deprem bölgesinde bir yıl daha devam edecek. Bu süreçte 15 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ardından tamamen sona erecek ve tüm odağımızı yeni projemize vereceğiz.

Yeni projeniz “Yapay Zekâ Yıldızları” ile neyi hedefliyorsunuz? Tam olarak ne yapacaksınız?

“Yapay Zekâ Yıldızları” projesinde amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. “Yarını Kodlayanlar” projesinden edindiğimiz deneyimi de kullanarak, ülkemizde yapay zekâ alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük etmeyi hedefliyoruz. “Yarını Kodlayanlar” projesinde olduğu gibi “Yapay Zekâ Yıldızları” projesinde de hedefimiz, sadece teknoloji tüketen değil aynı zamanda üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak olacak.

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PROJE YAPACAKLAR

“Yapay Zekâ Yıldızları” projesi kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşmasını sağlayacağız. Bu öğrencilerimiz, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik, pilot tasarımlar, prototipler üretebilecek. Genç gönüllüler ve öğretmenlerin yönetiminde gerçekleştirilecek eğitimlerle yapay zekâyı kapsamlı bir şekilde öğrenecek ve kendi projelerini geliştirebilecekler.

Öğrenciler başlangıçta yapay zekâ eğitimleri ve sınıf atölyeleriyle 6 saatlik yapay zekâya giriş eğitimi alacak ve kodlama örneklerini görecek. 6 saatin sonunda, yapay zekâ ile ses ve görüntü tanıma örneklerini hayata geçirebilecekler. İsteğe bağlı olarak, eğitimlerini proje web sitesi ve gönüllü eğitmenlerle derinleştirebilecekler. Web sitesi üzerinden eğitim içerikleri ve ders modüllerinin takip edilmesiyle dersler sonrasında yapay zekâ, Python, sanal gerçeklik gibi alanlarda bilgilerini derinleştirip kendileri yapay zeka programlamalarını yapabilecekler. Sürdürülebilirlik alanında yapay zekâ ile çalışarak “Yeşil Gezegen” temasını teknolojik yeniliklerle işleyebilecekler. Ayrıca, Avrupa’daki Vodafone vakıfları ile birlikte yürüttüğümüz SUJ (SkillsUploadJr) çatısı altında global bir hackathon düzenleyerek öğrencilerin projelerini geliştirmelerini sağlayacağız.

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Gençlerin yapay zekâ konusunda hem temel kavramları öğrenmelerine hem de ileri düzeyde bilgi edinmelerine yardımcı olmak üzere bir yapay zekâ kitabı da hazırladık. Kitabımız, makine öğrenmesi, büyük veri gibi yapay zekâ odaklı konuları içeriyor. Konusunda uzman akademisyenlerle çalışarak içeriklerimizi oluşturduk. Proje kapsamında ayrıca bir Yapay Zekâ Projesi İçerik Komitesi oluşturacağız. Yapay zekâ alanında çalışan farklı meslek ve yaş gruplarından akademisyen, uzman ve profesyonellerin, lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturacağı komitemiz, projemizin içeriğinin şekillendirilmesinde bize düzenli olarak danışmanlık verecek.

Yapay Zekâ Yıldızları” projesi hangi illerde yürütülecek? Kaç eğitmen görev yapacak?

Yeni projemizde okul öğretmenlerine öncelikli eğitim vererek yayılım sağlayacağız. Projemizde görev yapacak toplam 351 eğitmenin yüzde 70’inin okul öğretmeni olmasını planlıyoruz. Eğitimlerimiz ülke genelindeki 45 köy teknoloji sınıfımız, 10 “Bu Atıklar Kod Yazıyor” sınıfımız, 3 yapay zekâ sınıfımız, 4 konteyner teknoloji sınıfımızın yanı sıra 12 ili ziyaret edecek olan gezici eğitim çadırımızda gerçekleşecek. Daha önce İstanbul ve Adana’da açtığımız yapay zekâ sınıflarına bu yıl Ankara’da bir yenisini ekleyeceğiz.

35 BİN ÖĞRENCİ

Yapay Zekâ Yıldızları” projesi için gelecek hedefleriniz neler?

“Yapay Zekâ Yıldızları” projesinin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Yapay zekâ eğitimi verdiğimiz gençlerle bağlantımız fiziksel eğitimlerle sınırlı kalmayacak. Bu gençlere uzun vadede farklı dijital platformlardan da ulaşarak dijital alandaki eğitim ve gelişimlerini sürdürmelerine destek olacağız. Eğitim içeriklerinin yer aldığı web sitemiz de her zaman öğrencilerimizin kullanımına açık olacak. Sitemizden eğitim içeriklerine, başarı hikâyelerine, eğitim/etkinlik duyurularına, teknoloji sınıfları ağına ulaşılabiliyor. Öğrenciler, isteğe bağlı olarak, eğitimlerini proje web sitesi ve gönüllü eğitmenlerle derinleştirebilecekler.